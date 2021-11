WHO tìm kiếm chuyên gia điều tra nguồn gốc Covid-19

Dân trí Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang chiêu mộ thêm chuyên gia để tham gia vào ủy ban điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai, trong bối cảnh còn nhiều bí ẩn về đại dịch.

Trung Quốc bác bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán (Ảnh: Reuters).

WHO ngày 1/11 cho biết, cơ quan này đang tìm kiếm chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học chính trị, an ninh sinh học, đạo đức học.

Hồi tháng 10, WHO đã đề xuất danh sách 26 chuyên gia dẫn dắt cuộc điều tra giai đoạn hai nguồn gốc Covid-19. WHO sẽ tham vấn trong hai tuần để quyết định danh sách cuối cùng. Hiện WHO đang xem xét các ý kiến và đa dạng hóa lĩnh vực mà các thành viên của nhóm điều tra có thể đảm nhận.

Đại dịch Covid-19 khởi phát từ cuối năm 2019 và đã lấy đi sinh mạng của hơn 5 triệu người. Nguồn gốc của đại dịch đến nay vẫn là một bí ẩn. Một nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu đã đến Trung Quốc hồi tháng 2 năm nay để điều tra nguồn gốc Covid-19. Nhóm chuyên gia đưa ra 4 giả thuyết chính, trong đó giả thuyết nhiều khả năng nhất là virus lây sang người từ một động vật nhiễm bệnh trung gian, trong khi giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm "rất khó xảy ra".

Hôm 30/10, Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đã công bố bản báo cáo cập nhật kết quả điều tra nguồn gốc Covid-19. Báo cáo cho rằng, virus có nguồn gốc tự nhiên hoặc do rò rỉ từ phòng thí nghiệm đều là những giả thuyết có thể xảy ra. Tuy nhiên, tình báo Mỹ không tin virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 được tạo ra nhằm mục đích trở thành vũ khí sinh học. Cơ quan này cũng thừa nhận, họ có thể không bao giờ xác định được nguồn gốc gây đại dịch.

Cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 kéo theo những căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây khi Mỹ và một số nước đưa ra giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc và đề nghị chuyển hướng điều tra sang các nơi khác trên thế giới.

Minh Phương

Theo Bloomberg