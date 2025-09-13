Vũ khí AI mới giúp binh sĩ Nga tác chiến từ xa hàng trăm km

Các UAV của Nga (Ảnh minh họa: Quân đội Nga).

Hãng tin nhà nước Nga Tass đưa tin một đơn vị điều khiển UAV sẽ được đặt cách xa tuyến đầu hàng trăm km, hoạt động từ xa ở khoảng cách an toàn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong xung đột hiện tại, người điều khiển UAV là mục tiêu hàng đầu cho các cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh. Ukraine thậm chí đã lập ra một hệ thống tính điểm trên tiền tuyến, trong đó quy ra điểm các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Nga điều khiển UAV. Số điểm này sau đó sẽ được quy đổi thành vũ khí mới.

Công nghệ mới của Nga sẽ giúp người điều khiển không phải tiếp cận gần chiến trường để trở thành mục tiêu và "thực sự có thể làm việc từ nhà", theo Forbes.

Công nghệ then chốt là hệ thống gọi là Orbita, do Tổ chức Phi lợi nhuận CUST phát triển. Thành lập năm 2024, CUST cung cấp UAV Skvorets, bộ gây nhiễu và các công nghệ khác cho các lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Giám đốc điều hành CUST Andrey Bezrukov nói họ là một liên minh hơn 200 công ty khởi nghiệp và điều phối sản xuất để cùng hợp tác nhanh chóng để đưa sản phẩm hoàn chỉnh ra mặt trận.

Tốc độ nhanh chóng này đã mang lại những thành công đáng kể trong phát triển UAV của CUST, bao gồm cả UAV cáp quang “Prince Vandal” có khả năng sát thương cao.

“Trên tiền tuyến, một binh sĩ được phân công mang ba lô UAV sẽ thỉnh thoảng chui ra khỏi nơi trú ẩn, triển khai UAV, ấn nút, rồi nhanh chóng quay về", ông Bezrukov nói với Tass, trong khi người điều khiển vẫn ở nơi rất xa.

Trước đây chúng ta đã thấy binh sĩ Nga mang các UAV FPV tiến sát tới phòng tuyến Ukraine để phóng ở cự ly gần, khiến người điều khiển lộ diện. Phiên bản mới này cho phép các điều khiển viên có thể tác chiến ở xa, thậm chí từ thủ đô Moscow.

“Đây là một ví dụ đi đầu về cách đổi mới trực tiếp nâng cao năng lực cho binh sĩ. Nó cho phép quân nhân hoạt động hiệu quả và an toàn hơn”, Alexander Sidyakin, thành viên hội đồng CUST, nói với Tass.

Đơn vị sẽ sử dụng UAV Skvorets và một liên kết trung chuyển vô tuyến cùng hệ thống Orbita. Theo nhà sản xuất, Orbita dùng AI và các thuật toán mạng nơ-ron để giúp người điều khiển nhận diện, theo dõi và phá hủy mục tiêu. Họ khẳng định Orbita rút ngắn thời gian huấn luyện phi công FPV “từ 4 tuần xuống chỉ còn 1 giờ".

Điều này gợi ý Orbita có mức độ tự động hóa cao và các điều khiển viên từ xa sẽ giám sát, chỉ đạo và phê duyệt mục tiêu thay vì trực tiếp điều khiển UAV, và sẽ không cần một liên kết vô tuyến liên tục. Trước đây Nga đã triển khai một số UAV dùng AI, nhưng đây là một tầm cao mới, nếu nó hoạt động như tuyên bố.

Tính đến tháng 12/2024, CUST đã cung cấp hơn 30.000 UAV ra tiền tuyến. Những UAV này nhiều khả năng là Skvorets, được mô tả có tầm bay 8km với đầu đạn nặng khoảng 3,6kg hoặc 13km với trọng tải đạn 2,7kg.

Đến cuối 2024, phiên bản gốc đã được bổ sung bằng một mẫu mới có máy ảnh nhiệt, một biến thể trinh sát có thể tái sử dụng, Skvorets-Z với khóa mục tiêu tự động và Skvorets Pro, được cho là có loạt chức năng tự động cho phép một binh sĩ thiếu kỹ năng cũng có thể điều khiển.

Gần đây CUST tung biến thể hải quân của Skvorets, thiết kế để cất cánh từ xuồng không người lái. Điều này cho thấy CUST quen thuộc với việc phóng và vận hành UAV từ xa.