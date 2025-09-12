Hỏa lực Nga dồn dập, Ukraine cấp tập ngăn chặn từ gốc

Bên trong nhà máy Nga sản xuất UAV (Ảnh: Defense Express).

Defense Express đưa tin, dữ liệu thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho thấy cách các loạt tấn công hỏa lực của Nga nhằm vào Ukraine đã gia tăng cả về quy mô lẫn tần suất kể từ năm 2022.

Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tập kích Ukraine, bằng các loạt phóng UAV quy mô lớn. Đầu tháng này, Nga đã tập kích với số lượng UAV kỷ lục, hơn 800 chiếc, trong một loạt tấn công duy nhất.

Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 9, Ukraine đối mặt với 3 đợt tấn công quy mô lớn, mỗi đợt hơn 500 UAV, bao gồm cả UAV tấn công tầm xa như Shahed/Geran-2.

Phân tích của CSIS dựa trên dữ liệu từ Futures Lab và Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho thấy chiến thuật kết hợp tên lửa và UAV của Nga đã thay đổi đáng kể kể từ năm 2022.

Thống kê chia các đợt tấn công thành 2 hình thức:

Tập kích theo ngày, tức các cuộc tấn công gần như hàng ngày với số lượng tên lửa và UAV tương đối nhỏ.

Tập kích theo loạt với khối lượng lớn vũ khí đường không được phóng đi.

Kết quả rất đáng chú ý. Năm 2022, trung bình một đợt tấn công theo loạt chỉ có hơn 100 UAV và tên lửa. Đến năm 2025, con số này đã tăng vọt lên hơn 360 vũ khí cho mỗi đợt. Không chỉ quy mô lớn hơn, mà tần suất tập kích cũng dày đặc hơn. Năm 2022, chỉ có 31 đợt tấn công tập trung trong cả năm. Trong khi đó, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay đã có tới 33 đợt.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu năm 2022 các đợt tấn công theo loạt chỉ chiếm khoảng 4,5% tổng số cuộc tấn công đường không của Nga, thì đến nay con số này đã vượt 13%.

Hơn nữa, khoảng thời gian giữa các đợt tấn công tập trung cũng rút ngắn đáng kể, từ hơn 1 tháng vào năm 2022 xuống chỉ còn khoảng 8 ngày trong năm nay. Ukraine hiện phải đối mặt không chỉ với những loạt tập kích mạnh mẽ hơn mà còn với nhịp độ tác chiến nhanh hơn nhiều.

Các nhà phân tích của CSIS cũng cho rằng yếu tố chính trị dường như có ảnh hưởng đến thời điểm và quy mô các đợt tập kích của Nga. Họ lấy mùa hè năm 2025 làm ví dụ: Vào tháng 7, Nga đã phóng hơn 6.000 UAV nhằm vào Ukraine, nhưng sang tháng 8, con số giảm xuống dưới 4.000, với khoảng lặng hơn 1 tháng giữa các đợt tập kích quy mô lớn.

Sự lắng dịu này trùng khớp với giai đoạn các bên phát đi thông điệp đàm phán giữa Mỹ - Nga và Mỹ - Ukraine.

Tuy nhiên, theo Defense Express, sự sụt giảm trong số lượng UAV dường như cũng liên quan tới chiến lược của Ukraine trong thời gian qua. Theo chuyên trang quân sự, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở sản xuất liên quan đến chế tạo UAV Shahed và linh kiện của Nga nhiều khả năng đã góp phần làm gián đoạn nhịp độ chiến dịch UAV của Nga.

Đây có thể xem là nỗ lực "dập lửa" từ gốc của Ukraine, nhằm ngăn chặn Nga tiến hành tập kích quy mô lớn. Điều này có thể giúp Ukraine bớt phải kéo căng hệ thống phòng không và triển khai các tên lửa đắt đỏ. Về lâu dài, việc Ukraine đối phó hỏa lực Nga trong cuộc chiến tiêu hao sẽ không thể chỉ dựa vào việc bắn hạ mục tiêu, mà còn là ngăn chặn trước khi các vũ khí được phóng đi.

Mặt khác, Nga cũng liên tục cải tiến UAV, tạo ra một ma trận hỏa lực trong các cuộc tập kích. Từ việc sử dụng UAV mồi nhử, đến việc cải tiến Shahed có khả năng thay đổi quỹ đạo, bay cao, bay nhanh hơn, Nga đang đặt ra thách thức lớn cho phòng không Ukraine để có thể đối phó một cách hiệu quả.