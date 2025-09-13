Vợ Charlie Kirk lần đầu lên tiếng sau khi chồng bị ám sát

Erika Frantzve Kirk bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của chồng (Ảnh: Turning Point USA).

Erika Frantzve Kirk cho rằng chồng của cô đã thiệt mạng vì đất nước và gia đình và rằng những kẻ công khai ám sát nhà hoạt động phe bảo thủ này chỉ "càng làm bùng cháy thêm ngọn lửa" trong sứ mệnh yêu nước của Kirk.

Erika, vợ của người sáng lập tổ chức Turning Point USA vừa bị sát hại, đã lần đầu lên tiếng vào hôm 12/9 sau khi chồng cô bị ám sát vào ngày 10/9 tại một sự kiện ngoài trời trong khuôn viên một trường đại học tại Utah.

Trong bài phát biểu dài khoảng 16 phút, Erika nhiều lần dừng lại để lấy hơi, lau nước mắt do xúc động.

Sau khi cảm ơn lực lượng cứu hộ đã cố gắng cứu chồng mình và cảnh sát vì đã bắt được kẻ sát nhân, cô cam kết sẽ giữ vững di sản của Kirk và không để hung thủ "làm im lặng sứ mệnh và tiếng nói của ông".

“Những kẻ gây ra vụ ám sát chồng tôi hoàn toàn không biết họ đã làm gì”, cô nói.

Thi thể của Kirk được đưa từ Utah về Arizona trên chuyên cơ Không lực Hai của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Erika xúc động gửi lời cảm ơn ông Vance và phu nhân Usha vì đã đưa chồng mình về quê nhà, đồng thời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình vì tình bạn và sự yêu thương.

Cô khẳng định, phong trào mà chồng cô xây dựng sẽ không dừng lại. “Không ai sẽ quên tên chồng tôi. Tôi sẽ đảm bảo điều đó", Erika phát biểu.

Charlie Kirk, 31 tuổi, thiệt mạng vì trúng một phát đạn duy nhất vào cổ tại Đại học Utah Valley. Nghi phạm bị cáo buộc là Tyler Robinson, 22 tuổi, sinh viên ở Utah. Robinson đã bị bắt sau cuộc truy lùng quy mô lớn và dự kiến sẽ bị truy tố tội giết người nghiêm trọng cùng nhiều tội danh khác.

Erika, từng là Hoa hậu Arizona 2012, kết hôn với Charlie Kirk năm 2021 và có 2 con nhỏ, một bé gái 3 tuổi và một bé trai 1 tuổi.

Trong bài phát biểu, Erika cho rằng Kirk là người chồng và người cha tốt.

Tổng thống Trump nói ông sẽ truy tặng huy chương Tự do Tổng thống - phần thưởng cao quý hàng đầu của đất nước - cho Kirk và sẽ tham dự tang lễ ở Arizona.