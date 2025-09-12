Tổng thống Mỹ Donald Trump: Nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk đã bị bắt

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bắt được nghi phạm", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm nay 12/9.

"Điều đó xảy ra khi có những bức ảnh rõ nét", ông Trump nói, ám chỉ đến những bức ảnh rõ nét hơn về nghi phạm được Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ công bố hôm 11/9.

Tổng thống Trump cho biết ông đã được thông báo về việc bắt giữ nghi phạm ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk chỉ vài phút trước cuộc phỏng vấn.

"Một người rất thân cận với nghi phạm đã tố giác hắn", Tổng thống Trump tuyên bố, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Theo Tổng thống Trump, nghi phạm đang bị cảnh sát giam giữ để thẩm vấn. Nhà lãnh đạo Mỹ muốn nghi phạm phải chịu án tử hình.

"Tôi hy vọng - tôi nghĩ rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ kết tội - và tôi hy vọng hắn sẽ phải chịu án tử hình. Những gì hắn đã làm với Charlie Kirk. Ông ấy là người tốt nhất, ông ấy không đáng phải chịu như vậy. Ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ và rất tốt, mọi người đều quý mến ông ấy”, ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi liệu vụ nổ súng có phải là một trường hợp "cá biệt" hay không, ông Trump cho biết "dường như là vậy".

Phó Tổng thống Mỹ đưa quan tài nhà hoạt động bị ám sát lên chuyên cơ

Hãng tin NBC News cũng dẫn nguồn tin từ các quan chức thực thi pháp luật cấp cao cho biết, một nghi phạm đã bị bắt giữ. Người này được cho là đã bị một thành viên trong gia đình giao nộp cho cảnh sát sau khi nhìn thấy ảnh của hắn được chính quyền công bố.

Trong khi đó, đài CNN dẫn hai nguồn tin cho biết người đàn ông bị bắt giữ đã thú nhận với cha mình rằng anh ta là kẻ nổ súng. Cha của nghi phạm sau đó đã khai báo với các nhà chức trách, đồng thời cho biết ông đã tạm giữ con trai mình cho đến khi anh ta có thể bị giam giữ chính thức.

Sáng nay, Tổng thống Trump đã đề nghị tổ chức chính trị Turning Point USA của nhà hoạt động Charlie Kirk sẽ tiếp tục hoạt động để vận động và thu hút cử tri trẻ sau vụ ám sát.

"Ông ấy rất tâm huyết với việc này. Tôi đã nói chuyện với vợ ông ấy hôm qua. Bà ấy rất đau khổ, nhưng giữa những mất mát đó, họ vẫn muốn Turning Point tiếp tục hoạt động", ông Trump nói với Fox News.

Nhà hoạt động Mỹ bị ám sát giữa ban ngày

Ông Charlie Kirk, người được coi là đồng minh của Tổng thống Trump, bị ám sát đầu giờ chiều 11/9 khi đang diễn thuyết trong khuôn viên trường Đại học Utah Valley.

Ông Kirk được cho là đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí ông đang diễn thuyết chỉ khoảng 200m, sau khi phát biểu trước đám đông khoảng 3.000 người với các biện pháp an ninh lỏng lẻo.

Nhà hoạt động Kirk là đồng sáng lập của Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức sinh viên nhằm lan tỏa những giá trị bảo thủ tại các trường đại học nghiêng về khuynh hướng tự do.

Tổ chức này đóng vai trò then chốt trong nỗ lực kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho ông Trump và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm ngoái, giúp lật ngược sự ủng hộ của bang Arizona về phía ông Trump.