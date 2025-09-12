Mỹ cảnh báo người nước ngoài về vụ nhà hoạt động Charlie Kirk bị ám sát

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau (Ảnh: AFP).

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau hôm 11/9 cảnh báo trên mạng xã hội rằng Washington có thể thực hiện các biện pháp đối với người nước ngoài “biện minh hoặc xem nhẹ” vụ sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Landau cho hay ông đã chỉ đạo các quan chức lãnh sự thực hiện hành động thích hợp.

Quan chức Mỹ gọi vụ việc là "vụ ám sát kinh hoàng", đồng thời nhấn mạnh "những người nước ngoài xem nhẹ bạo lực và thù hận không phải là người được chào đón tại đất nước chúng tôi".

Ông Landau cho biết đã thấy một số người trên mạng xã hội biện minh hoặc xem nhẹ sự kiện này, và đã chỉ đạo các quan chức lãnh sự tiến hành hành động thích hợp.

Một số người đã phản hồi bài viết của ông Landau kèm ảnh chụp màn hình các tài khoản và bài đăng, dù chưa rõ liệu các tài khoản này có thuộc những người đang giữ thị thực Mỹ hay không.

Thứ trưởng Mỹ sau đó đã trả lời một số bình luận, nói rằng ông sẽ chỉ đạo các quan chức lãnh sự giám sát các phản hồi, vốn đã vượt 2.000 lượt tính đến chiều 11/9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, khi được hỏi về bài đăng của ông Landau, cho biết: “Chính quyền không tin rằng Mỹ nên cấp thị thực cho những người có sự hiện diện tại đất nước chúng tôi không phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia".

Tuy nhiên, người phát ngôn không trả lời các câu hỏi về việc liệu đã có ai bị xác định để thu hồi thị thực hay chưa, hoặc các quan chức lãnh sự sẽ đánh giá những người bị báo cáo trong phản hồi đối với bài viết của ông Landau thế nào.

Charlie Kirk, 31 tuổi, là tác giả, người dẫn podcast và đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông được xem có đóng góp trong việc giúp ông Trump và đảng Cộng hòa thu hút được phiếu bầu từ nhóm cử tri trẻ.

Kirk bị ám sát hôm 10/9 bởi một phát súng duy nhất khi đang diễn thuyết tại một trường đại học ở Utah, trong vụ việc mà ông Trump gọi là một “vụ ám sát tàn ác”.

FBI cho biết đang treo thưởng lên tới 100.000 USD cho thông tin dẫn đến việc xác định danh tính và bắt giữ kẻ chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà hoạt động Kirk. Các nhà điều tra cho hay họ đang làm việc “suốt ngày đêm” để xác định tung tích người này.

FBI cũng xác nhận đã thu giữ được vũ khí được cho là sử dụng trong vụ ám sát. Theo đặc vụ FBI Robert Bohls, đó là một “khẩu súng trường nạp đạn bằng tay cỡ nòng .30-06 nhập khẩu, công suất cao” được tìm thấy trong một khu rừng gần hiện trường.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh đây là một vụ tấn công “có mục tiêu” và họ “đang tận dụng mọi đầu mối” để phá án.

“Nhà chức trách đang truy tìm tất cả những nghi phạm tiềm năng liên quan đến vụ việc. Hiện nhiều đầu mối đang được điều tra, nhưng chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ”, Sở An toàn Công cộng Utah cho biết chiều 11/9.