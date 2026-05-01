Vì sao vũ khí siêu vượt âm của Mỹ khó làm xoay chuyển xung đột Iran?

Bệ phóng tên lửa Dark Eagle (Ảnh: Military Watch).

Bloomberg ngày 30/4 dẫn nguồn tin cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) dường như đã yêu cầu triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle đến Trung Đông để sẵn sàng cho các cuộc tập kích nhằm vào Iran.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin này.

Dark Eagle là hệ thống tên lửa siêu vượt âm phóng từ mặt đất đầu tiên của Washington. Nó được thiết kế để cung cấp năng lực tấn công chính xác tốc độ cao, tầm xa, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ nhiều tầng tiên tiến, khiến nó phù hợp để tấn công các mục tiêu nhạy cảm về thời gian.

CENTCOM dường như kỳ vọng hệ thống này có thể đặc biệt hữu ích nhờ khả năng tấn công các mục tiêu, nhất là bệ phóng tên lửa của Iran, nằm ngoài tầm với của tên lửa Precision Strike Missile, vốn được khai hỏa từ bệ phóng HIMARS của Lục quân.

Quyết định xem xét triển khai Dark Eagle được đưa ra trong bối cảnh kho tên lửa của Mỹ bị sụt giảm mạnh do xung đột với Iran. Dù các kho bị cạn kiệt nặng nhất là tên lửa phòng không như từ hệ thống THAAD và Patriot, nhưng các kho tên lửa hành trình và đạn đạo như Tomahawk, PrSM và JASSM cũng đã bị tiêu hao với tốc độ nhanh chóng, với mức sử dụng trong 5 tuần giao tranh có thể cần hơn nửa thập kỷ để phục hồi.

Trong khi đó, Dark Eagle vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm với số lượng rất hạn chế, nên ngay cả khi đã sẵn sàng chiến đấu, nó cũng không có đủ số lượng để tạo ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến sự, theo chuyên trang quân sự Military Watch.

Mặc dù Dark Eagle đã hoàn thành một số cuộc thử nghiệm thành công trong năm 2024, hệ thống này cũng nhiều lần không thể phóng trong các thử nghiệm khác do vấn đề với bệ phóng và đặc tính kỹ thuật.

Dù Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên cho rằng tên lửa đã đạt năng lực hoạt động ban đầu, cơ quan thử nghiệm của Lầu Năm Góc cho biết phải đến đầu năm 2027, họ mới có đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả chiến đấu của Dark Eagle.

Mặt khác, chuyên gia Jennifer Kavanagh cho rằng, Mỹ không nên sử dụng những tên lửa tối tân nhất của mình nhằm vào Iran. "Chi phí mỗi quả khoảng 41 triệu USD. Có mục tiêu nào ở Iran đáng giá như vậy không?”, bà đặt câu hỏi.

Việc Iran không sở hữu các hệ thống phòng không tiên tiến mà Dark Eagle cần phải xuyên thủng cũng đặt ra câu hỏi về tính thực tế của việc triển khai. Việc phóng đi tên lửa đắt đỏ mà không thực sự có tác dụng quá lớn có thể phát đi một thông điệp rõ rệt hơn về việc Mỹ đang sụt giảm kho vũ khí sau nhiều tuần xung đột.

Trong khi tên lửa này có số lượng quá ít và chi phí quá cao để thay đổi đáng kể cục diện xung đột, việc tung ra vũ khí này dường như khó tạo ra bước ngoặt thực sự. Theo một số chuyên gia, thông tin về Dark Eagle có thể nhằm gây ra áp lực cho Iran khi thế bế tắc vẫn chưa được khơi thông.

Điều này không phải là chưa từng có tiền lệ. Không quân Mỹ từng triển khai tiêm kích F-22 Raptor tới Israel ngay trước khi các cuộc tập kích vào Iran bắt đầu, dường như nhằm gia tăng sức răn đe đối với Tehran và củng cố tinh thần của Israel, dù loại máy bay này sau đó không tham gia trực tiếp xung đột.