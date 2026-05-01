Israel cảnh báo chiến dịch tập kích Iran chưa kết thúc

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm 30/4 cảnh báo rằng Tel Aviv có thể sớm nối lại hành động quân sự chống Iran. Dù ông mô tả Tehran đã chịu những tổn thất trong thời gian qua, Israel vẫn coi chiến dịch tổng thể là chưa hoàn tất.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm Tư lệnh Không quân Israel mới, ông Katz cho biết Iran đã bị đẩy lùi “nhiều năm” trong năm qua, nhưng ám chỉ Israel có thể cần hành động trở lại để đảm bảo các mục tiêu chiến lược dài hạn.

“Iran đã chịu những bước lùi nghiêm trọng trong năm qua, khiến họ tụt lại nhiều năm trên mọi lĩnh vực”, ông Katz nói.

Tuy nhiên, cảnh báo mạnh mẽ nhất của ông cho thấy dù hiện có lệnh ngừng bắn, giới lãnh đạo Israel chưa coi cuộc đối đầu với Iran là đã kết thúc.

Phát biểu của ông cũng phản ánh quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng áp lực đối với Iran sẽ tiếp tục cho đến khi năng lực tái xây dựng của nước này bị hạn chế.

“Lệnh phong tỏa sẽ được duy trì cho đến khi có một thỏa thuận thực sự”, ông Trump nói hôm 30/4, cho thấy Washington có ý định duy trì sức ép cho đến khi Iran đáp ứng các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân và các vấn đề an ninh rộng hơn.

“Chúng tôi ủng hộ nỗ lực này và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, nhưng chúng tôi có thể sẽ sớm phải hành động trở lại để đảm bảo đạt được các mục tiêu đó”, ông Katz nói.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Israel công bố một đợt tăng cường tiếp tế quân sự quy mô lớn từ Mỹ: hai tàu hàng cập cảng Ashdod và Haifa cùng nhiều máy bay vận tải đến trong vòng 24 giờ, mang theo khoảng 6.500 tấn trang thiết bị quân sự, bao gồm hàng nghìn loại đạn dược trên không và mặt đất, xe tải quân sự và phương tiện chiến đấu.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Israel cho biết hơn 115.600 tấn thiết bị quân sự đã được vận chuyển qua 403 chuyến bay và 10 chuyến vận tải đường biển, cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài.

Ông Yaakov Amidror, cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel, nói với Fox News Digital rằng Washington và Tel Aviv đang nghiêm túc chuẩn bị cho 2 kịch bản: phong tỏa kéo dài nhằm bào mòn nền kinh tế Iran hoặc nối lại hành động quân sự.

Ông Amidror, hiện là chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Mỹ gốc Do Thái, cho rằng việc Mỹ tăng cường hậu cần quy mô lớn cho thấy Washington đang chuẩn bị cho cả 2 hướng đi.

Trong khi đó, Iran vẫn phát đi thông điệp cứng rắn với lệnh phong tỏa hàng hải mà Mỹ đang áp dụng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng với đường biên giới rộng lớn của nước này thì mọi nỗ lực “phong tỏa hoàn toàn” là bất khả thi. Tổng chiều dài biên giới đất liền và đường biển của Iran vượt trên 8.700km, bao gồm các bờ biển dọc theo vịnh Ba Tư, vịnh Oman và biển Caspi.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cảnh báo hôm 30/4 rằng kế hoạch phong tỏa là sự tiếp nối của xung đột và việc tiếp tục thực hiện là không thể chấp nhận được.