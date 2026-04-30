Liên hợp quốc: Kịch bản Nga tiếp quản uranium Iran đang được thảo luận

Các máy li tâm tại một cơ sở làm giàu uranium của Iran (Ảnh: IRIB).

Người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết rằng Nga vẫn sẵn sàng tiếp nhận việc loại bỏ uranium làm giàu cao, một thành phần có thể dùng để phát triển vũ khí hạt nhân, khỏi Iran.

Ông nhấn mạnh, IAEA đã tiến hành các cuộc đàm phán với Nga và một số quốc gia khác về khả năng đưa uranium đã làm giàu khỏi Iran. Ông Grossi cho biết đây là một chiến dịch phức tạp cần có sự phê chuẩn về mặt chính trị, nhưng ông không tiết lộ thêm chi tiết nào.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo Iran không còn kiểm soát nguồn vật liệu này hoặc phải làm loãng mức độ làm giàu, trong một cuộc phỏng vấn với AP.

Ông Grossi đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hạt nhân cho mục đích quân sự.

Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn năng lực hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống lại Tehran, cuộc chiến hiện đã kéo dài hơn 60 ngày.

Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng họ đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định họ có quyền phát triển chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Hôm 29/4, ông Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị hỗ trợ về vật liệu “làm giàu” trong một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, nhiều khả năng liên quan đến đề xuất tiếp quản uranium làm giàu nói trên.

“Ông ấy nói với tôi rằng ông muốn tham gia vào quá trình làm giàu, nếu ông có thể giúp chúng tôi xử lý nó. Tôi nói rằng tôi muốn ông tham gia vào việc chấm dứt chiến sự với Ukraine hơn. Với tôi, điều đó quan trọng hơn”, ông Trump nói, đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích quân sự chung nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, trong bối cảnh các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân bị đình trệ. Trước đó, hai nước cũng đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái, bao gồm tổ hợp Isfahan, trung tâm nghiên cứu nguyên tử lớn nhất của nước này.

Ông Grossi cho biết rằng IAEA đã thu được các hình ảnh vệ tinh của Isfahan, cho thấy kết quả của các cuộc tấn công này.

Mặc dù quá trình thu thập thông tin vẫn đang tiếp diễn, ông cho biết cơ quan này tin rằng một lượng lớn uranium đã làm giàu của Iran vẫn được lưu trữ tại cơ sở hạt nhân này.

“Chúng tôi vẫn chưa thể kiểm tra hoặc bác bỏ việc vật liệu đó có ở đó hay không, và liệu các niêm phong, các niêm phong của IAEA, vẫn còn nguyên hay không. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm làm được điều đó, vì vậy những gì tôi nói với bạn là ước tính tốt nhất của chúng tôi", ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/4 cho biết, Nga vẫn để ngỏ đề xuất về việc lưu trữ lượng uranium đã làm giàu của Iran.

Khi đó, ông Peskov nói rằng lời đề nghị của Nga đã được đưa ra từ khá lâu và vào thời điểm đó Tehran đã đồng ý với ý tưởng này. Ông gọi đề xuất là một giải pháp rất tốt, nhưng phía Mỹ đã bác bỏ đề xuất.

Khi được hỏi liệu Nga có cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát đầy đủ hay không, ông Peskov trả lời: “Chúng tôi hoàn toàn hợp tác”.