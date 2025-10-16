Tổng thống Mỹ xác nhận CIA đang "hoạt động bí mật" tại Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Theo New York Times, thẩm quyền mới lần này của ông Trump sẽ cho phép CIA thực hiện các hoạt động ở Venezuela và vùng Caribbean.

Khi được hỏi tại sao cho phép CIA hoạt động ở Venezuela, ông Trump nói với các phóng viên rằng, nguyên nhân là do người Venezuela di cư sang Mỹ và do buôn bán ma túy.

"Tôi thực sự cho phép vì hai lý do. Thứ nhất, họ đã đưa hết tù nhân vào Mỹ... họ qua biên giới. Họ vào vì chúng tôi có biên giới mở", ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Và lý do thứ hai là ma túy".

Tuy nhiên, ông Trump chưa đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình rằng Venezuela chuyển giao các cựu tù nhân đến Mỹ.

Ông Trump chỉ nói thêm rằng Mỹ đã đạt được tiến bộ trong việc ngăn chặn các chuyến hàng ma túy trên biển, và các nỗ lực bổ sung hiện đang tập trung vào các tuyến đường bộ.

"Chúng tôi đang xem xét các tuyến đường bộ, bởi vì chúng tôi đã kiểm soát rất tốt đường biển", ông Trump nói.

Trong lịch sử, vai trò tham gia của CIA vào các hoạt động như vậy rất đa dạng, từ hoạt động bán quân sự trực tiếp đến thu thập thông tin tình báo và các vai trò hỗ trợ với rất ít hoặc không có sự hiện diện thực tế.

CIA có lịch sử hoạt động lâu dài ở Mỹ Latinh, đặc biệt là trong Chiến tranh Lạnh, và đã góp phần lật đổ các đế chế buôn bán cocaine ở Nam Mỹ vào cuối thế kỷ 20.

Theo các nguồn tin của Reuters, CIA đã thực hiện các hoạt động bí mật ở Mexico trong nhiều năm để truy tìm những kẻ buôn bán ma túy bị truy nã gắt gao nhất của nước này.

Phản ứng trước động thái trên, Venezuela cho rằng những phát biểu của Tổng thống Trump cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và cáo buộc các hành động của Mỹ nhằm mục đích hợp pháp hóa một chiến dịch "thay đổi chế độ" với mục tiêu chiếm tài nguyên dầu mỏ của quốc gia này.

"Phái đoàn Thường trực của chúng tôi tại Liên hợp quốc sẽ đệ đơn khiếu nại này lên Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký vào ngày 16/10, yêu cầu chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm", Venezuela cho biết trong một tuyên bố do Ngoại trưởng Yvan Gil đăng tải trên tài khoản Telegram của ông.

Khi được một phóng viên hỏi tại sao ông không yêu cầu Lực lượng Bảo vệ Bờ biển chặn các tàu bị nghi ngờ buôn bán ma túy, một hoạt động đã được Mỹ thực hiện trong nhiều thập kỷ, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, những nỗ lực như vậy là "chính trị đúng đắn" nhưng chúng không hiệu quả.