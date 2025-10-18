Tổng thống Trump: Venezuela đã “nhượng bộ lớn”

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: AFP).

Trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 17/10, khi được hỏi về thông tin cho rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đề nghị nhượng bộ "mọi thứ trong nước”, bao gồm “tất cả nguồn tài nguyên" quốc gia để hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ, Tổng thống Trump cho biết: "Ông ấy đã đề nghị mọi thứ. Các bạn nói đúng. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì ông ấy không dám đùa với Mỹ”.

Venezuela hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Reuters trích dẫn 3 nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ đang giam giữ 2 người còn sống sót trên một tàu hải quân sau cuộc tấn công của Mỹ vào tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Mỹ đang tăng cường quân sự ở vùng Caribe, bao gồm tàu ​​khu trục tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm hạt nhân và khoảng 6.500 quân.

Ba máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đã bị phát hiện bay tuần tra trong không phận quốc tế ngoài khơi bờ biển Venezuela hôm 15/10.

Tổng thống Trump tuần này xác nhận chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các căn cứ của băng đảng ma túy, sau loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thuyền ở vùng biển Caribe.

Ông nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực chống nạn buôn bán ma túy, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo Venezuela “tạo điều kiện cho các tập đoàn ma túy cung cấp cocaine và fentanyl vào Mỹ”.

Tổng thống Trump cũng xác nhận ông đã cho phép Cục Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Venezuela.

Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành 5 cuộc tấn công nhằm vào các tàu ngoài khơi Venezuela, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Chính quyền Mỹ không đưa ra bằng chứng cho thấy những người này có liên quan tới các băng đảng.

Liên hợp quốc đã lên án các hành động trên, trong khi Thượng viện Mỹ không thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống đối với các chiến dịch kiểu này.

Đáp lại, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã huy động lực lượng dân quân và cảnh báo rằng đất nước “sẵn sàng cho cuộc đấu tranh vũ trang” trong trường hợp căng thẳng leo thang.

Tổng thống Nicolas Maduro ra lệnh tiến hành cuộc tập trận khẩn cấp mới, sau khi một tàu bị Mỹ tập kích ở vùng biển quốc tế gần Venezuela. Trước đó vào tháng 9, ông cho biết đã triển khai khoảng 25.000 binh sĩ để bảo vệ các khu vực biên giới và cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của đất nước trước “nguy cơ từ Mỹ”.