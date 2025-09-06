Mỹ dọa bắn hạ máy bay chiến đấu Venezuela

Máy bay chiến đấu F-16 của Venezuela (Ảnh: AFP).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục vào ngày 5/9, khi được hỏi về khả năng máy bay chiến đấu Venezuela tiếp tục áp sát tàu chiến Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Tôi cho rằng họ sẽ gặp rắc rối".

"Nếu chúng thực sự đẩy chúng ta vào tình thế nguy hiểm, chúng sẽ bị bắn hạ", ông Trump cảnh báo về phản ứng của Mỹ đối với máy bay chiến đấu Venezuela.

Trước đó, New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết 2 máy bay chiến đấu F-16 của Venezuela đã bay qua tàu khu trục tên lửa dẫn đường Jason Dunham của Hải quân Mỹ ở phía nam Biển Caribe.

Lầu Năm Góc gọi hành động này là "một động thái khiêu khích" mà họ cho là "nhằm can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và khủng bố" của Mỹ.

Trong tuyên bố hôm 4/9, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết Venezuela "được khuyến cáo mạnh mẽ không nên tiếp tục bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở, răn đe hoặc can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và chống khủng bố do quân đội Mỹ thực hiện".

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Mỹ hôm 2/9 đã đánh chìm "xuồng chở ma túy" từ Venezuela ở vùng biển Caribe, khiến 11 người được cho là thành viên băng nhóm Tren de Aragua, thiệt mạng.

Tổng thống Trump cũng xác nhận vụ việc trên, đồng thời cho biết đây là tàu chở ma túy bất hợp pháp và thuộc về một băng đảng ma túy mà ông chỉ định là "tổ chức khủng bố".

"Chúng tôi đã khai hỏa vào một xuồng chở ma túy, rất nhiều ma túy. Sẽ còn nhiều vụ tương tự nữa, vì ma túy đã tràn vào nước Mỹ suốt nhiều năm qua", Tổng thống Trump nêu rõ.

Đây được xem là vụ khai hỏa đầu tiên của quân đội Mỹ ở khu vực kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump triển khai nhiều tàu chiến tới vùng biển Caribe và Nam Mỹ để đối phó với hoạt động buôn bán ma túy.

“Số ma túy này có lẽ đang trên đường tới Trinidad hoặc một nước Caribe khác. Tổng thống sẽ tiếp tục chủ động tấn công các băng nhóm ma túy và hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thêm.

Reuters ngày 5/9 dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã triển khai 10 máy bay chiến đấu F-35 tới Puerto Rico để tăng cường hiện diện quân sự ở phía nam vùng Caribe.

Việc triển khai tàu chiến đến phía nam Caribe nhằm thực hiện cam kết của Tổng thống Trump trong việc trấn áp các băng nhóm ma túy.

Hiện có 7 tàu chiến Mỹ cùng một tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện diện hoặc sẽ sớm có mặt tại khu vực, mang theo hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Trong số đó, các tàu chiến như USS San Antonio, USS Iwo Jima và USS Fort Lauderdale, một số có thể triển khai trực thăng và tên lửa hành trình Tomahawk.

Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai máy bay trinh sát P-8 trên vùng biển quốc tế để thu thập thông tin tình báo, theo giới chức Mỹ.