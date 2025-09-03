Xuồng bị cáo buộc chở theo ma túy (Ảnh: CBS News).

Quân đội Mỹ đã tấn công làm 11 người thiệt mạng hôm 2/9 trong cuộc tập kích nhằm vào một tàu từ Venezuela bị cáo buộc chở ma túy bất hợp pháp, Tổng thống Donald Trump cho biết.

Đây là chiến dịch đầu tiên được công khai kể từ khi chính quyền ông Trump triển khai tàu chiến tới vùng biển phía nam Caribe.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: “Chúng tôi vừa mới, chỉ trong vài phút trước, bắn hạ một con tàu, một con tàu chở ma túy, rất nhiều ma túy trên đó. Và sẽ còn nhiều nữa. Đã có nhiều ma túy tràn vào đất nước, từ lâu rồi… Những thứ này đến từ Venezuela".

Mỹ khai hỏa vào xuồng nghi chở ma túy từ Venezuela (Video: Truth Social/Donald Trump).

Quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức và hiện chưa rõ vụ tấn công được thực hiện như thế nào.

Sau đó, ông Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một đoạn video dường như là hình ảnh từ UAV trinh sát trên không cho thấy một xuồng cao tốc nổ tung rồi bốc cháy giữa biển.

Ông Trump tuyên bố cuộc tấn công làm 11 người thiệt mạng. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong vụ tấn công.

Ông cho biết quân đội Mỹ đã xác định thủy thủ đoàn trên chiếc xuồng thuộc băng nhóm Tren de Aragua, tổ chức mà Mỹ đã liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 2.

Venezuela chưa bình luận về thông tin mà ông Trump đưa ra. Trước đó, giới chức Venezuela nhiều lần khẳng định Tren de Aragua không còn hoạt động tại nước này sau khi lực lượng an ninh đã triệt phá tổ chức này trong một cuộc đột kích nhà tù năm 2023.

Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết về loại ma túy, số lượng, cũng như cách thức tấn công.

Mỹ đã triển khai tàu chiến đến phía nam Caribe nhằm thực hiện cam kết của ông Trump trong việc trấn áp các băng đảng ma túy. Cuộc tấn công ngày 2/9 dường như là chiến dịch quân sự đầu tiên theo hướng này.

Hiện có 7 tàu chiến Mỹ cùng một tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện diện hoặc sẽ sớm có mặt tại khu vực, mang theo hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Trong số đó, các tàu chiến như USS San Antonio, USS Iwo Jima và USS Fort Lauderdale, một số có thể triển khai trực thăng và tên lửa hành trình Tomahawk.

Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai máy bay trinh sát P-8 trên vùng biển quốc tế để thu thập thông tin tình báo, theo giới chức Mỹ.

Ngoại trưởng Marco Rubio nói với phóng viên: “Số ma túy này có lẽ đang trên đường tới Trinidad hoặc một nước Caribe khác. Nói ngắn gọn thì Tổng thống sẽ tiếp tục chủ động tấn công các băng đảng ma túy và hoạt động buôn lậu ma túy vào Mỹ".