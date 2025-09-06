Venezuela kêu gọi đối thoại sau khi căng thẳng với Mỹ leo thang

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, ông Maduro đã đề xuất phương án đối thoại với Mỹ, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ bắn hạ các máy bay quân sự Venezuela nếu chúng gây nguy hiểm cho lực lượng Washington ở khu vực Caribe.

Căng thẳng giữa 2 nước leo thang trong những ngày gần đây sau khi Lầu Năm Góc cáo buộc Venezuela làm ảnh hưởng tới hoạt động của tàu Mỹ ở Caribe trong chiến dịch càn quét băng đảng ma túy của Washington tại khu vực.

“Không một bất đồng nào chúng ta có và từng có có thể dẫn tới một cuộc xung đột quân sự. Venezuela luôn sẵn sàng đối thoại, tham gia đàm phán, nhưng chúng tôi đòi hỏi sự tôn trọng", ông Maduro nói thêm.

Khi căng thẳng gia tăng, Washington triển khai các chiến đấu cơ F-35 tới Puerto Rico trong khuôn khổ chiến dịch của ông Trump nhằm chống các băng đảng ma túy. Giờ đây, 10 chiếc máy bay này sẽ tham gia cùng các tàu chiến Mỹ đã hiện diện ở phía nam Caribe.

Trong bài phát biểu, ông Maduro đồng thời phản bác cáo buộc từ Mỹ rằng Venezuela có liên quan tới các băng đảng ma túy.

“Những báo cáo tình báo mà họ đưa cho ông Trump không đúng sự thật. Venezuela giờ đây là một quốc gia không còn sản xuất lá coca, không còn cocaine, và là một đất nước đấu tranh chống buôn bán ma túy".

Trước đó, khi được hỏi hôm 5/9 về bước đi tiếp theo nếu còn xảy ra việc máy bay Venezuela di chuyển gần tàu Mỹ, ông Trump nói: “Nếu các máy bay khiến chúng ta rơi vào tình thế nguy hiểm, chúng sẽ bị bắn hạ".

Đầu tuần này, lực lượng Mỹ đã phá hủy một chiếc thuyền bị cáo buộc chở ma túy ở Caribe mà ông Trump nói thuộc về Tren de Aragua, một tổ chức tội phạm, khiến 11 người chết.

Trước đó, Venezuela nhiều lần bác bỏ thông tin có liên quan tới Tren de Aragua, tuyên bố đã xóa sổ nhóm này