Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino (Ảnh: Reuters).

Đây là sự thay đổi quan trọng nhất cho đến nay trong nội các của bà Rodriguez sau khi ông Lopez, một nhân vật trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro, nắm quyền kiểm soát quân đội Venezuela trong hơn 11 năm qua.

“Tôi thông báo với cả nước rằng hôm nay tôi đã bổ nhiệm Thiếu tướng Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quyền lực Nhân dân phụ trách Quốc phòng”, bà Rodriguez viết trên Telegram, đồng thời cảm ơn ông Padrino, 62 tuổi, vì những đóng góp và cho biết ông sẽ được giao nhiệm vụ mới.

Hồi tháng 1, bà Rodriguez đã bổ nhiệm ông Gonzalez Lopez, 65 tuổi, làm người đứng đầu lực lượng cận vệ tổng thống và Tổng cục Phản gián Quân sự (DGCIM).

Ông Gonzalez Lopez trước đó giữ chức giám đốc tình báo nội địa của Venezuela cho đến giữa năm 2024. Cuối năm đó, ông bắt đầu làm việc với bà Rodriguez với vai trò phụ trách các vấn đề chiến lược tại công ty dầu khí nhà nước PDVSA, nơi bà từng quản lý khi còn là Bộ trưởng Năng lượng. Ông cũng từng là Bộ trưởng Nội vụ và gia nhập quân đội từ khi ngoài 20 tuổi.

Bà Rodriguez cho biết người thay thế ông Gonzalez Lopez ở vị trí đứng đầu DGCIM là Đô đốc hải quân German Gomez Larez, người trước đó phụ trách các cảng của quốc gia, trong khi Tướng Henry Navas sẽ tiếp quản lực lượng cận vệ tổng thống.

Ông Padrino từng phụ trách bộ phận nghi lễ của lực lượng cận vệ tổng thống dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông thực sự thăng tiến dưới thời ông Maduro, người đã bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Quốc phòng vào cuối năm 2014.

Trong tuyên bố riêng, ông cho biết đó là “vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi khi được phục vụ đất nước” và gửi lời chúc mừng tới tướng Gonzalez Lopez, người mà ông nói đã quen biết từ thời cả hai còn học tại học viện quân sự.