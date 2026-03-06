Mỹ - Venezuela đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela (Ảnh: AFP).

Trước đó, nhiều quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm quốc gia Nam Mỹ này, sau chiến dịch quân sự của Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro vào tháng 1.

Kể từ đó, chính quyền ông Trump đã gia tăng sức ép đối với chính quyền lâm thời của Venezuela để buộc họ chấp nhận tầm nhìn của Mỹ đối với quốc gia giàu dầu mỏ này.

Quan hệ giữa hai nước bị cắt đứt sau một cuộc khủng hoảng địa chính trị vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Khi đó, Mỹ không công nhận kết quả bầu cử ở Venezuela. Đại sứ quán Mỹ tại Caracas bị đóng cửa và các nhà ngoại giao chuyển sang nước láng giềng Colombia.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc đàm phán giữa hai nước “tập trung vào việc giúp người dân Venezuela tiến lên thông qua một tiến trình từng bước nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi hòa bình sang một chính phủ được bầu cử dân chủ".

“Bước đi này sẽ tạo điều kiện cho những nỗ lực chung của chúng tôi nhằm thúc đẩy ổn định, hỗ trợ phục hồi kinh tế và thúc đẩy hòa giải chính trị tại Venezuela”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Sau chiến dịch tập kích chưa từng có của Mỹ tại Venezuela, chính quyền ông Trump đã gây sức ép để chính phủ nước này mở cửa ngành dầu mỏ cho các công ty nước ngoài.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tiếp đón phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum dẫn đầu, nhằm tiếp cận kho khoáng sản dồi dào của Venezuela.

Ông Trump đã ca ngợi bà Rodriguez trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 4/3, gọi bà là “Tổng thống của Venezuela” và nói rằng bà “đang làm rất tốt và hợp tác rất hiệu quả với các đại diện của Mỹ".