Mỹ công nhận chính phủ Venezuela, chốt thỏa thuận tiếp cận nguồn vàng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Mỹ đã “chính thức công nhận” chính phủ lâm thời của Venezuela, Tổng thống Donald Trump cho biết. Ông cũng nhắc đến một “thỏa thuận” mới với Caracas liên quan đến nguồn vàng của quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Trump đã thay đổi mạnh mẽ cách phát ngôn về quốc gia Mỹ Latinh sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, vào đầu tháng 1.

Bản thân Tổng thống Mỹ cũng công khai nói rằng Washington đang tìm cách kiểm soát nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela. Quốc gia này sở hữu trữ lượng dầu đã được xác nhận lớn nhất thế giới, khoảng 1/5 tổng trữ lượng toàn cầu.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã điều chỉnh lập trường để phù hợp với các yêu cầu của Mỹ, bao gồm mở cửa ngành dầu mỏ của Venezuela cho các công ty Mỹ và hợp tác về an ninh.

“Tôi rất vui khi nói rằng trong tuần này chúng tôi đã chính thức công nhận chính phủ Venezuela. Chúng tôi thực sự đã công nhận họ một cách hợp pháp", ông Trump nói tại hội nghị “Lá chắn châu Mỹ” ở Florida vào ngày 7/3.

Bà Rodriguez trước đó từng khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống của Venezuela. Vào giữa tháng 2, bà gọi ông là “nhà lãnh đạo hợp pháp” và nhấn mạnh rằng cả ông và vợ là Cilia Flores, người bị bắt cùng ông, đều vô tội.

Trước đó, Axios đưa tin, công ty khai khoáng quốc doanh của Venezuela đã ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD để bán tối đa 1.000kg vàng bán tinh luyện cho nhà giao dịch hàng hóa Trafigura nhằm phục vụ thị trường Mỹ.

Theo Axios, thỏa thuận yêu cầu công ty khai khoáng Venezuela Minerven cung cấp từ 650 đến 1.000kg vàng bán tinh luyện cho Trafigura. Trafigura sẽ vận chuyển số vàng này đến các nhà máy tinh luyện theo một thỏa thuận riêng với chính phủ Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận thỏa thuận trong tuyên bố gửi Reuters, cho biết Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, người đã đến Venezuela vào tuần này, đã giúp thu xếp thỏa thuận này.

“Thỏa thuận vàng mang tính lịch sử giữa Trafigura và Venezuela này đã được chuẩn bị theo chỉ đạo của Tổng thống Trump. Chúng tôi đang giúp Venezuela khôi phục ngành khai khoáng của họ, điều này sẽ giúp ngành công nghiệp Mỹ có được những khoáng sản mà chúng tôi cần", tuyên bố viết.