“Vũ khí bí ẩn” cực mạnh của Mỹ vô hiệu hóa đội cận vệ Tổng thống Maduro

Các binh sĩ canh gác khu vực xung quanh dinh tổng thống ở Caracas, Venezuela ngày 3/1 (Ảnh: EPA).

Theo hãng tin New York Post, Thư ký báo chí Nhà Trắng đã đăng thông tin từ một người được cho là cận vệ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiết lộ rằng, Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí bí ẩn cực mạnh khiến binh sĩ Venezuela “chảy máu mũi” trong cuộc đột kích vào thủ đô Caracas hôm 3/1.

Trong một cuộc phỏng vấn, cận vệ của Tổng thống Maduro đã mô tả cách lực lượng Mỹ đã đánh bật hàng trăm tay súng Venezuela mà không mất một binh sĩ nào, bằng công nghệ mà cận vệ này chưa từng thấy - hay thậm chí chưa từng nghe nói đến.

“Chúng tôi đang làm nhiệm vụ canh gác thì đột nhiên toàn bộ hệ thống radar đều tắt một cách bí ẩn. Ngay sau đó, chúng tôi nhìn thấy các máy bay không người lái - rất nhiều máy bay không người lái - đang hướng về phía các vị trí của chúng tôi. Chúng tôi không biết phải phản ứng ra sao”, cận vệ cho biết.

Theo cận vệ Venezuela, một nhóm trực thăng sau đó xuất hiện - “khoảng 8 chiếc” - đưa khoảng 20 binh sĩ Mỹ xuống khu vực dinh thự của Tổng thống Maduro.

Tuy nhiên, cận vệ này tiết lộ số lực lượng Mỹ còn mang theo “vũ khí” còn mạnh hơn nhiều so với súng đạn.

“Họ được trang bị công nghệ cực kỳ tiên tiến. Trông họ không giống bất cứ đối thủ nào mà chúng tôi từng đối mặt trước đây”, cận vệ nhớ lại.

Những gì diễn ra sau đó, theo lời cận vệ Venezuela, không phải là một trận chiến mà là một cuộc thảm sát.

“Chúng tôi có hàng trăm người, nhưng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Họ bắn với độ chính xác và tốc độ khủng khiếp; cảm giác như mỗi binh sĩ bắn tới 300 viên đạn mỗi phút”, cận vệ cho biết thêm.

Sau đó, một “vũ khí” xuất hiện khiến cận vệ Venezuela vẫn ám ảnh đến tận bây giờ.

“Có lúc, họ phóng ra một thứ gì đó; tôi không biết phải mô tả thế nào. Nó giống như sóng âm cực mạnh. Đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung từ bên trong”, cận vệ chia sẻ.

Tác động của loại vũ khí này diễn ra ngay lập tức và vô cùng kinh hoàng.

“Tất cả chúng tôi đều bắt đầu chảy máu mũi. Một số người nôn ra máu. Chúng tôi ngã gục xuống đất, không thể cử động. Chúng tôi thậm chí không thể đứng dậy sau khi vũ khí âm thanh đó, hay bất kể đó là gì, được sử dụng”, ông nói thêm.

Cận vệ Venezuela cho biết các lực lượng phòng thủ nước này hoàn toàn bất lực khi đơn vị của Mỹ tấn công.

“20 lính Mỹ, dù không chịu thương vong nào, nhưng đã vô hiệu hóa hàng trăm người trong số chúng tôi. Chúng tôi không có cách nào đối phó với công nghệ và vũ khí của họ. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy”, cận vệ cho biết thêm.

Phía Mỹ chưa xác nhận loại “vũ khí” trên là gì. Hiện chưa rõ liệu có ai trong số các cận vệ của Tổng thống Maduro thiệt mạng bởi vũ khí bí ẩn hay không.

Quân đội Mỹ đã sở hữu vũ khí năng lượng - loại được sử dụng để vô hiệu hóa mục tiêu bằng năng lượng tập trung như vi sóng hoặc tia laser - trong nhiều năm, nhưng đây có thể là lần đầu tiên Mỹ sử dụng chúng trong chiến đấu, một cựu nguồn tin tình báo Mỹ nói với New York Post.

Nguồn tin này cho biết những loại vũ khí đó có khả năng gây ra ít nhất một số triệu chứng, bao gồm “chảy máu, không thể cử động hoặc hoạt động, đau đớn và cảm giác bỏng rát”.

“Tôi không dám nói là có tất cả những triệu chứng đó. Nhưng đúng, có một số triệu chứng. Chúng tôi đã có các phiên bản của loại vũ khí này trong nhiều thập niên”, nguồn tin nói thêm.

Theo Bộ Nội vụ Venezuela, ước tính có khoảng 100 lực lượng an ninh Venezuela đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 3/1.