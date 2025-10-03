Venezuela cáo buộc 5 tiêm kích Mỹ bay sát bờ biển

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một căn cứ không quân hôm 2/10, Bộ trưởng Padrino đưa ra cáo buộc nói trên. Ông cho hay, thông tin về các máy bay này được một hãng hàng không báo cáo cho trạm kiểm soát không lưu.

“Sự xuất hiện của những chiếc máy bay này bay gần vùng biển Caribe của chúng ta là một hành động là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia", ông Padrino nói thêm.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Trong một tuyên bố sau đó, chính phủ Venezuela cho biết hãng hàng không quốc gia Colombia Avianca đã báo cáo về các máy bay này ở khoảng cách khoảng 75km từ bờ biển Venezuela.

Venezuela kêu gọi Mỹ dừng các hành động có thể gây xáo trộn hòa bình ở Caribe.

Mỹ đã triển khai một hạm đội tàu chiến qua vùng biển Caribe trong một chiến dịch mà Washington tuyên bố là nhằm chống nạn buôn bán ma túy. Mỹ cũng đã tấn công một số xuồng mà họ cáo buộc là chở ma túy từ Venezuela, khiến những người trên đó thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích các động thái của Mỹ nhưng đồng thời cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với phía Washington để tìm ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc Venezuela có liên quan tới mạng lưới buôn bán ma túy. Venezuela nhiều lần phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định nước này là một quốc gia chống lại nạn ma túy.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Trump đã xác định rằng Mỹ đang tham gia vào “một cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy, theo một tài liệu thông báo cho Quốc hội nước này về cơ sở pháp lý cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các xuồng ngoài khơi Venezuela.

Tài liệu do Reuters tiếp cận được vào ngày 2/10 đã được cố vấn pháp lý hàng đầu của Lầu Năm Góc trình bày cho các nghị sĩ trong tuần này.

Tài liệu nêu rằng ông Trump xác định các băng đảng ma túy là những nhóm vũ trang phi nhà nước, có hành động “cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Mỹ".