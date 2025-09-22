Tổng thống Venezuela gửi thư đề nghị đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: AFP).

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã viết thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị nối lại đối thoại trực tiếp.

Bức thư được công bố ngày 21/9 trên kênh Telegram của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Freddy Nanez.

Trong thư, ông Maduro nhấn mạnh: "Trong những tháng đầu của nhiệm kỳ thứ hai của ông, chúng tôi luôn tìm kiếm kênh liên lạc trực tiếp để giải quyết mọi vấn đề nảy sinh giữa 2 chính phủ. Nhà lãnh đạo Venezuela đề xuất duy trì "sự liên lạc trực tiếp và thẳng thắn" giữa Caracas và Washington "để tháo gỡ bất đồng".

Tổng thống Venezuela bác bỏ các cáo buộc cho rằng giới lãnh đạo cấp cao của nước này dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy, gọi đây là "hoàn toàn sai sự thật" và là "loại tin giả tồi tệ nhất nhằm vào Venezuela".

Để củng cố lập luận, ông dẫn số liệu từ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác khẳng định Venezuela không phải là quốc gia sản xuất ma túy, mà đang tích cực chống buôn lậu ma túy ở khu vực biên giới với Colombia.

"Venezuela là vùng lãnh thổ không có sản xuất ma túy và là một quốc gia không liên quan đến hoạt động kinh doanh này, nhờ nỗ lực của cảnh sát và lực lượng vũ trang chúng tôi", ông viết.

Ông Maduro cũng bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt các cuộc xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới và kêu gọi Mỹ bảo đảm duy trì hòa bình tại Mỹ Latinh và Caribe.

"Tôi kêu gọi ngài Tổng thống duy trì hòa bình thông qua đối thoại và sự thấu hiểu lẫn nhau trên toàn bán cầu Tây", Tổng thống Maduro nhấn mạnh, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng "bảo vệ hòa bình".

Thư đề nghị đối thoại được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Venezuela chưa thực hiện đủ các biện pháp để chống buôn bán ma túy.

Tháng trước, 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã được triển khai tới vùng biển Caribe, gần bờ biển Venezuela, "để tiến hành các hoạt động chống băng đảng ma túy". Mỹ cũng triển khai một tàu ngầm hạt nhân, một tuần dương hạm tên lửa, nhiều tàu đổ bộ cùng 4.500 binh sĩ tới khu vực này.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã loại bỏ 14 thành viên của băng đảng ma túy Venezuela trong một chiến dịch ở vùng biển quốc tế.

Trang tin Avia Pro cho hay, thêm tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Stockdale của Hải quân Mỹ cũng đã cập cảng Balboa ở Panama vào ngày 20/9.

Với sự có mặt của tàu này, hiện có ít nhất 10 tàu hải quân Mỹ được triển khai trong khu vực, chiếm khoảng 13% tổng số đơn vị hải quân Mỹ đang hoạt động trên toàn thế giới. Lực lượng này đang tập trung gần biên giới Venezuela, trong bối cảnh căng thẳng ở Mỹ Latinh tiếp tục leo thang.