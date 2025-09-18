Ukraine tuyên bố mở chiến dịch phản công, giành lại 160km2 lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Quân đội Ukraine đang tiến hành phản công Nga ở mặt trận phía đông, nơi Kiev tuyên bố đã giành lại 7 khu định cư, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 18/9 sau chuyến thăm vùng Donetsk.

“Thực tế, lực lượng của chúng ta đang ngăn chặn cơ hội của Nga nhằm tiến hành một chiến dịch tấn công toàn diện, điều mà họ đã lên kế hoạch từ lâu và đặt nhiều kỳ vọng”, ông nói trong một thông điệp video.

Ông cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại 160km² kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Ông không nêu rõ thời điểm bắt đầu chiến dịch. Ông mô tả giao tranh đang diễn ra ác liệt tại khu vực Dobropillia - nơi từng chứng kiến bước tiến nhanh của Nga vào giữa tháng 8 - và quanh thành trì Pokrovsk.

Trước đó, ông Zelensky cho biết cả 3 chiến dịch tấn công gần đây của Nga ở Ukraine đều “không thành công” và Moscow chịu thiệt hại lớn về binh sĩ và vũ khí.

Ông Zelensky cũng nhận định Nga đang lên kế hoạch cho 2 chiến dịch tấn công quy mô lớn nữa tại Ukraine.

Ông Zelensky cũng tin rằng lực lượng Nga sẽ không thể kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ukraine. Theo ông, đây không thể là một “quân bài” mặc cả của Nga.

Mặt khác, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, ngày 17/9 cho biết cho biết quân đội Nga đang giành được bước tiến ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine cũng như ở các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

“Quân đội chúng ta trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiến công trên hầu như mọi hướng”, Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Gerasimov.

“Và các trận đánh dữ dội nhất đang diễn ra ở hướng Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine bằng mọi cách và bất chấp thương vong đang cố gắng vô ích nhằm ngăn chặn bước tiến của chúng ta để giành lại thế chủ động”, ông nói thêm.

Theo ông Gerasimov, quân đội Ukraine “đã điều động các đơn vị tinh nhuệ và thiện chiến nhất từ những khu vực khác tới đây và điều đó tạo điều kiện cho Nga tiến công ở những hướng khác”.

Trong cuộc tiến quân chậm rãi qua miền Đông Ukraine, các lực lượng Nga đã duy trì những đợt tấn công mạnh quanh Pokrovsk thuộc vùng Donetsk suốt nhiều tháng.

Ông Gerasimov cũng nói rằng quân đội Nga đang đạt tiến triển trong việc kiểm soát Kupiansk, một thành phố gần như bị tàn phá hoàn toàn ở vùng Kharkov, phía Đông Bắc Ukraine, cũng như Yampil ở phía Đông.

Rất khó để xác nhận tuyên bố của các bên trong một cuộc chiến vì đây có thể là chiến thuật tâm lý chiến.