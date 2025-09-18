Nga lập "vùng hỏa lực" vây bọc Ukraine, đổi sang chiến thuật bào mòn

Một pháo thủ của Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Sky News dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định, tình hình ở miền Đông Ukraine vẫn vô cùng căng thẳng: Giao tranh đang gia tăng tại khu vực Pokrovsk và Kupiansk, trong khi lực lượng Nga thay đổi chiến thuật nhằm tìm cách bao vây các thành phố chiến lược.

Quân đội Ukraine đã cố thủ Pokrovsk ở vùng Donetsk hơn một năm, nhưng tình hình quanh thành phố dường như đang nhanh chóng xấu đi. Theo Sky News, quân đội Nga đã tạo ra cái gọi là “vùng hỏa lực” bằng UAV, nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế chính.

Trước đó, có thông tin Nga đã điều động đơn vị UAV tinh nhuệ Rubicon đến Pokrovsk. Đây chính là lực lượng đã cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine ở Kursk đầu năm nay bằng UAV cáp quang, dẫn tới việc Kiev phải rút quân khỏi lãnh thổ Nga. Giờ đây, khi Rubicon cùng các đơn vị UAV khác xuất hiện ở Pokrovsk, Ukraine đang đối diện với thách thức lớn.

Tiến sĩ Marina Miron, chuyên gia tại Khoa nghiên cứu quốc phòng của King’s College London (Anh), lưu ý rằng Nga giờ đây tránh tấn công trực diện vì điều đó sẽ đòi hỏi một lực lượng nhân sự khổng lồ. Trước đó, Ukraine nói rằng Nga đã tập trung tới 150.000 quân xung quanh Pokrovsk nhưng có vẻ cách tiếp cận của Moscow đã khác.

“Nga đang cố gắng đẩy quân Ukraine ra ngoài bằng cách dần dần bao vây Pokrovsk”, chuyên gia Miron giải thích.

Cách đánh kiểu bào mòn này có mục tiêu chính là cô lập đối thủ khỏi các nguồn tiếp tế quan trọng khiến Ukraine thiếu nguồn lực tiếp tục chiến đấu và bám trụ. Từ đó, phía Ukraine có thể rơi vào lựa chọn khó khăn là phải rời đi trước khi bị vây chặt hoặc cố thủ và đối diện nguy cơ thiệt hại.

Trước xung đột, Pokrovsk có khoảng 60.000 cư dân. Thành phố là một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng, được coi là “cửa ngõ vào Donetsk”.

Việc Ukraine mất đi Pokrovsk có thể đặt Kramatorsk và Sloviansk vào tình thế nguy hiểm, vì đây vẫn là những thành trì chủ chốt của phòng thủ Ukraine.

Theo các chuyên gia, lực lượng Nga đã từ bỏ các đợt tấn công quy mô lớn có thể gây tổn thất và chuyển sang các chiến dịch bao vây dần dần. Một chiến thuật tương tự từng được sử dụng trong trận Bakhmut.

Ukraine vẫn nỗ lực đưa thêm các đơn vị tinh nhuệ và thiết giáp tới để giữ trận địa nhưng về lâu dài Kiev vẫn sẽ phải cần có cách để đối phó với chiến thuật bào mòn của Nga để ngăn Moscow cô lập lực lượng.

Cục diện tiền tuyến (Ảnh: Sky News).

Mặt khác, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Kupiansk, một đầu mối giao thông quan trọng của vùng Kharkov. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), quân đội Nga đang tìm cách gây sức ép lên phòng thủ của Ukraine.

Quân đội Ukraine báo cáo rằng đối phương đang di chuyển lực lượng qua một đường ống, nhưng lối ra khỏi đó nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Bộ Tổng tham mưu cho biết các hoạt động ngăn chặn vẫn đang được thực hiện.

Tiến sĩ Miron cho rằng các cuộc tấn công của Nga gần Kupiansk có thể vừa là nỗ lực giành thêm lãnh thổ, vừa là cách để tạo đòn bẩy cho các cuộc thương lượng chính trị trong những cuộc đàm phán có thể diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một cuộc họp thượng đỉnh 3 bên giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ sớm diễn ra.