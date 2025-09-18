Thiếu tá Ukraine bị phạt tù vì cáo buộc cùng vợ cũ làm gián điệp cho Nga

Ukraine bắt giữ một thiếu tá hồi tháng 7 vì cáo buộc làm gián điệp cho Nga (Ảnh: SBU).

Một sĩ quan cấp tá thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị kết tội phản quốc và bị tuyên án 15 năm tù giam kèm theo tịch thu toàn bộ tài sản vì cộng tác với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Phán quyết của tòa án Đường sắt Lviv không nêu tên sĩ quan này, nhưng truyền thông nói rằng người này dường như là Thiếu tá Yuriy Lavryk.

Vụ án của ông trùng khớp với thông báo hồi tháng 7 của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Văn phòng Tổng công tố về việc bắt giữ một nhân vật bị nghi là điệp viên FSB cài cắm trong không quân Ukraine.

Theo tài liệu tòa án, bị cáo bị nghi đã quay phim các vị trí quân sự của Ukraine ngay trong căn cứ ở Lviv, rồi chuyển các đoạn video cho tình báo Nga. Thông tin này có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công bằng UAV hoặc tên lửa nhằm vào Ukraine.

Điểm đáng chú ý trong vụ án chính là bị cáo dường như được vợ cũ kết nối để liên lạc với Nga. Vợ cũ của bị cáo sống ở Melitopol, miền nam tỉnh Zaporizhia, vào thời điểm xung đột nổ ra. Người phụ nữ này bị cáo buộc ngả về phía Nga và được FSB dùng làm cầu nối để tiếp cận thiếu tá Ukraine.

Từ vị trí tại đơn vị quân sự ở Lviv, bị cáo bị nghi đã ghi hình vị trí quân nhân và triển khai trang thiết bị. Ông bị cáo buộc chuyển các đoạn video cho vợ cũ để chuyển thông tin cho Nga.

Hoạt động của thiếu tá bị kết án không chỉ dừng ở thu thập bí mật quân sự. Ông bị cáo buộc mua nhiều bộ thẻ SIM điện thoại Ukraine, kích hoạt tại Lviv, rồi chuyển số điện thoại cho FSB thông qua vợ cũ. Những số điện thoại này tạo nên một mạng lưới liên lạc cho tình báo Nga bên trong Ukraine.

Trong quá trình khám xét nhà của bị cáo ở Lviv, các điều tra viên phát hiện không chỉ có thiết bị gián điệp mà còn một khẩu súng tiểu liên AKS-74U cùng 30 viên đạn, vũ khí trái phép khiến ông ta phải chịu thêm tội danh khác.

Theo tòa án, bị cáo đã thừa nhận tội lỗi theo 3 điều khoản trong Bộ luật Hình sự Ukraine, gồm phản quốc, đồng lõa và tàng trữ vũ khí trái phép, dẫn tới bản án 15 năm tù.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.