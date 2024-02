Ukraine tung video lần đầu phá hủy "hệ thống Starlink của Nga"

Hình ảnh mà Ukraine mô tả là vụ tấn công nhằm vào "hệ thống Starlink của Nga" (Ảnh: Defense Express).

Defense Express đăng tải đoạn video đầu tiên ghi lại "hình ảnh hệ thống Starlink của Nga bị Ukraine phá hủy". Đoạn video cho thấy UAV Ukraine đã thả thuốc nổ xuống mục tiêu được cho là hệ thống internet vệ tinh mà Nga đang triển khai trên tiền tuyến.

Trước đó, vào ngày 10/2, trang tin Ukraine Militarnyi dẫn nguồn tin nói rằng Nga dường như bắt đầu triển khai thiết bị đầu cuối Starlink ở các vị trí trên tiền tuyến. Cụ thể, trang tin cho biết Nga có thể đã nhận Starlink bằng cách nhập khẩu thông qua một nước thứ 3.

Sau đó, cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink trên chiến trường. Theo DIU, quy mô sử dụng Starlink của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và "đang trở nên có hệ thống".

Cụ thể, Ukraine nói rằng các đơn vị như Lữ đoàn tấn công đường không số 83 của Nga, lực lượng đang chiến đấu gần các thị trấn Klishchiivka và Andriivka ở tỉnh Donetsk, dường như đang sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink.

Tình báo Ukraine tuyên bố, họ đang thực hiện các nỗ lực nhằm loại bỏ mối đe dọa từ hệ thống Starlink mà Nga đang triển khai trên tiền tuyến.

Ukraine tung video phá hủy "hệ thống Starlink của Nga" (Video: Defense Express).

Tỷ phú Mỹ Elon Musk, ông chủ của công ty SpaceX, đã bác bỏ thông tin Nga dùng Starlink.

"Một số tin giả cho rằng SpaceX đang bán thiết bị đầu cuối Starlink cho Nga. Điều này là sai. Theo thông tin của chúng tôi, chưa có thiết bị Starlink nào được bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho Nga", ông Musk viết.

Trong khi đó, SpaceX khẳng định công ty này không có hoạt động kinh doanh với Liên bang Nga, quân đội Moscow hoặc UAE.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/2 cho biết: "Đây không phải là hệ thống được chúng tôi chứng nhận. Do đó, không có chuyện nó được cung cấp và sử dụng chính thức dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là lý do chúng tôi không nên can thiệp vào cuộc tranh luận giữa chính quyền Kiev và doanh nhân Elon Musk".

Starlink là dự án mạng vệ tinh xoay quanh các chòm sao của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập, cung cấp kết nối Internet trên toàn cầu, đặc biệt là phục vụ người dân ở những nơi xa xôi nhất trên Trái Đất, không được phủ sóng bởi hạ tầng viễn thông truyền thống.

Ukraine đã nhận hàng chục nghìn ăng-ten Starlink kể từ đầu chiến sự với Nga. Starlink đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine, khi quân đội Nga phá hủy hệ thống liên lạc của đối thủ.

Starlink cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh. Trong khi đó, dân thường Ukraine dùng Starlink để giữ liên lạc với thân nhân ở trong và ngoài nước.

Sự đóng góp của ông Musk là quan trọng vì trong tác chiến hiện đại, với các đối thủ mạnh hơn, việc có một mạng lưới vệ tinh thông tin liên lạc mạnh mẽ được xem là "vũ khí" chiến lược.

Nga từng dọa bắn rơi vệ tinh Starlink với lý do chúng được sử dụng để phục vụ cho quân đội Ukraine để chống lại Nga.