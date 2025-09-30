Một đại đội tên lửa Iskander-M của Nga bao gồm 1 xe bệ phóng và 5 xe chở đạn đã bị UAV Ukraine phá hủy trong đêm (Ảnh: Dosye Shpiona).

Khi tên lửa Iskander-M là "nỗi kinh hoàng" với Ukraine

Quân đội Nga (RFAF) đang sử dụng thành công chiến thuật trinh sát phát hiện và tiêu diệt theo thời gian thực, để tập kích theo kiểu “phẫu thuật” các mục tiêu quan trọng của Ukraine như sở chỉ huy, trung tâm thông tin, kho tàng, khu tập trung quân, trận địa tên lửa phòng không Patriot… ở phía sau chiến tuyến hàng trăm km.

Để thực hiện chiến thuật này, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M là vũ khí có hiệu suất cao nhất cho đến nay.

Tên lửa Iskander-M - có tầm bắn tối đa khoảng 500km nhưng giá không hề rẻ, ước tính mỗi quả khoảng 1,3 triệu USD hoặc hơn - thường xuyên được RFAF sử dụng trên chiến trường, khó bị bắn hạ và có độ chính xác đáng kinh ngạc.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga (Ảnh: Military TV).

Quân đội Nga cũng thường dẫn dụ đối phương đưa các vũ khí tầm xa như các hệ thống tên lửa phòng không Patriot, hệ thống pháo - tên lửa HIMARS, hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nặng M-270, pháo tự hành PZH-2000 155mm, tiến sát hơn về phía chiến tuyến, .

Tại các khu vực biên giới Kharkov, Sumy hay ở chiến trường trung tâm Donbass, cũng như cả mặt trận bị “đóng băng” như Kherson, Zaporizhia, lực lượng Moscow sử dụng UAV trinh sát với mật độ cao (chủ yếu là Orlan-10), liên tục truyền hình ảnh chiến trường về sở chỉ huy theo thời gian thực.

Hàng loạt trận địa tên lửa Iskander-M được ém sẵn trong lãnh thổ Nga, sử dụng tham số mục tiêu tức thời, khai hỏa "luôn và ngay" một cách chính xác vào các loại vũ khí tối tân do Mỹ - NATO sản xuất, khiến quân đội Ukraine khó có cơ hội thực hiện chiến thuật “bắn và chạy”.

RFAF có tổng cộng 13 lữ đoàn tên lửa Iskander và một tiểu đoàn độc lập. Mỗi lữ đoàn thường biên chế 3-4 tiểu đoàn hỏa lực (1 tiểu đoàn có 2-3 đại đội xe phóng, 1 trung đội chỉ huy - tham mưu, 1 trung đội thông tin), 1 tiểu đoàn đảm bảo kỹ thuật, 1 đại đội trinh sát - đo đạc, 1 đại đội trinh sát khí tượng, 1 đại đội thông tin và một số đơn vị bảo đảm khác.

Kể từ khi xung đột bùng nổ, lực lượng Moscow đã phóng ít nhất 3.000-4.000 tên lửa Iskander (gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật phiên bản M và tên lửa hành trình phiên bản K) vào các mục tiêu của Ukraine, với hàng nghìn phát bắn trúng chính xác.

Phần lớn thiệt hại của Ukraine về hệ thống tên lửa phòng không Patriot và bệ phóng tên lửa tấn công nhanh HIMARS, là do tên lửa đạn đạo Iskander-M gây ra.

Các xe thuộc tổ hợp tên lửa Iskander-M Nga bị cháy rụi sau đòn tập kích bằng UAV của Ukraine trong đêm (Ảnh: Dosye Shpiona).

Ai giúp Ukraine tiến hành vụ tập kích lớn?

Vào ngày 20/8, quân đội Ukraine đã tiến hành một chiến dịch tấn công bất ngờ bằng UAV tự sát vào một nhà kho bí mật trong doanh trại đóng quân của Lữ đoàn Tên lửa 448 thuộc Tập đoàn quân 20, Quân khu miền Tây ở Molkino, vùng Krasnodar của Nga.

Bằng 14 chiếc UAV tự sát, đòn tập kích của Ukraine đã phá hủy một bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander và 5 xe vận chuyển đạn trong một nhà chứa. Ảnh chụp cho thấy bệ phóng Iskander cũng có ăng-ten GLONASS 14TS821 Primavera-V.

Những bức ảnh tương ứng về những bệ phóng tên lửa Iskander-M, cũng như các xe tiếp đạn bị cháy, do chính người Nga chụp, đã được kênh "Hồ sơ Gián điệp" công bố.

Họ đăng tải một loạt ảnh chụp rõ nét các xe MZKT-7930 bị cháy được sử dụng trong tổ hợp này. Đồng thời cần lưu ý rằng tổ hợp Iskander không chỉ bao gồm các bệ phóng mang mã hiệu 9P78-1 mà còn có thêm một số xe khác.

Đó là xe vận tải - nạp đạn 9T250, được lắp trên khung gầm MZKT-7930, cũng như xe KSHM, xe bảo dưỡng, trạm điều khiển phóng, xe kiểm tra thông số kỹ thuật…, tất cả đều lắp trên khung gầm xe KamAZ.

Một chiếc xe đảm bảo kỹ thuật trên khung gầm xe KamAZ trong tổ hợp bị thiêu rụi (Ảnh: Dosy Shpiona).

Trong ảnh, có thể đếm được 6 xe trên khung gầm MZKT-7930 và 1 xe KamAZ bị cháy rụi. Tại thời điểm công bố, câu hỏi về việc số xe bị phá hủy gồm bao nhiêu xe phóng và bao nhiêu xe chở đạn vẫn còn gây tranh cãi.

Hơn nữa, đây là những bức ảnh đầu tiên về một đơn vị (khả năng đây là một đại đội phóng) Iskander bị phá hủy và không có gì để so sánh. Theo phân tích từ các bức ảnh, có vẻ chỉ 1 bệ phóng và 5 xe nạp đạn 9T250 TZM bị phá hủy. Bệ phóng được đặt trong một nhà chứa máy bay riêng biệt.

Nhà chứa tên lửa tan hoang sau đòn tập kích của UAV Ukraine (Ảnh: Dosye Shpiona).

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà tình báo Ukraine có thể phát hiện và tấn công chính xác vị trí chứa xe phóng tên lửa đạn đạo Iskander ẩn mình tại Molkino, một ngôi làng có dân cư thưa thớt, ở vùng Krasnodar, sâu hơn 400km bên trong lãnh thổ Nga?

Trận đánh này đã "dạy" cho quân đội Nga một bài học khác. Bất chấp những nỗ lực của Moscow nhằm bảo vệ hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M bằng cách ngụy trang và phân tán, nó vẫn bị tình báo Ukraine phát hiện và phá hủy một cách chính xác.

Dường như RFAF vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm để bảo vệ an ninh cho các hệ thống vũ khí giá trị cao của mình trong thời chiến.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M chỉ có hai nhiệm vụ mỗi ngày: ẩn náu hoặc làm nhiệm vụ tấn công các mục tiêu Ukraine.

Vậy làm thế nào tình báo Ukraine có thể xác định chính xác vị trí của hệ thống tên lửa nói trên theo thời gian thực?

Để làm được điều này, các chuyên gia quân sự cho rằng hệ thống vệ tinh trinh sát của phương Tây góp phần quan trọng khi tiến hành trinh sát hình ảnh khu vực biên giới, nơi hệ thống tên lửa đạn đạo thường xuyên xuất hiện.

Những vệ tinh của phương Tây này sẽ chụp ảnh toàn bộ khu vực, sau đó cung cấp cho cơ quan tình báo Ukraine phân tích từng bức ảnh vệ tinh có độ nét cao, để xác định bất kỳ vị trí nào có thể giấu hệ thống tên lửa.

Một lữ đoàn tên lửa Iskander được trang bị 12 xe phóng, 36 xe vận chuyển và nạp đạn, 11 xe chỉ huy và tham mưu, xe radar, xe đo đạc, xe thông tin, xe trinh sát khí tượng; các xe ô tô vận tải, xe bảo dưỡng kỹ thuật… .Tổng số lượng lên tới hàng trăm phương tiện cơ giới các loại.

Xe phóng và các thành phần khác bị phá hủy (Ảnh: Dosye Shpiona).

Ngay cả khi bố trí phân tán, những phương tiện và nhân sự này cũng phải được bố trí trong một khu vực tương đối hẹp, để tiện cho việc cơ động chiến đấu.

Dựa trên mục tiêu của từng trận đánh, tình báo Ukraine đã tính toán tầm bắn và khả năng cơ động của hệ thống Iskander, từ đó tính toán được khu vực ẩn náu và kho chứa của đơn vị tên lửa đối phương.

Tình báo Ukraine sau đó tiến hành trinh sát các xe chở nhiên liệu và hậu cần gần đó, để khoanh vùng chính xác kho chứa bệ phóng tên lửa Iskander rồi tiến hành một cuộc tập kích ban đêm bằng UAV, hoàn thành một chiến dịch thành công ngoài sức tưởng tượng.