Ukraine tuyên bố phá hủy "rồng lửa" S-400 trị giá 200 triệu USD của Nga

Một hệ thống S-400 của Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO) ngày 22/9 cho biết họ đã phát hiện và phá hủy một tổ hợp phòng không S-400 của Nga tại vùng Kaluga vào ngày 5/9.

Hệ thống S-400, có tầm bắn lên tới 400km, là một trong những tổ hợp phòng không tiên tiến nhất của Nga, chỉ sau S-500 được đưa vào biên chế từ năm 2021.

SSO cho hay, lực lượng của họ đã phát hiện hệ thống này trong một nhiệm vụ trinh sát và cho phép tấn công, đánh trúng “một bệ phóng và một trạm radar của hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga".

“Đêm 5/9, nhóm SSO thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành trinh sát đặc biệt, trong đó họ phát hiện hệ thống phòng không S-400 Triumph tại vùng Kaluga của Nga”, thông báo viết.

“Sau khi nhận được xác nhận trực quan về mục tiêu, các đơn vị vận hành đã truyền dữ liệu để tiến hành hỏa lực", thông báo bổ sung.

Newsweek từng ước tính rằng mỗi hệ thống S-400 có giá khoảng 200 triệu USD, trích dẫn ý kiến từ một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI).

Vùng Kaluga giáp với vùng Bryansk của Nga, nơi nằm trên biên giới đông bắc với Ukraine và từng nhiều lần bị Ukraine tấn công, bao gồm cả các cuộc tập kích trên bộ.

Tuy nhiên, vị trí chính xác của vụ tấn công nhằm vào S-400 không được công bố. Ukraine cũng không nêu rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng để phá hủy tổ hợp hiện đại của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 11 UAV Ukraine tại vùng Kaluga trong đêm 4-5/9.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine liên quan tới việc S-400 bị phá hủy.

"Rồng lửa" S-400 được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất thế giới. Nó có thể đánh chặn tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8km/s.

Ngoài S-400, Nga hiện đã phát triển biên chế hệ thống S-500 hiện đại vượt trội, đảm bảo duy trì khả năng bảo vệ không phận của họ.

Theo Newsweek, Nga sở hữu khoảng 56 tổ hợp S-400 đầy đủ vào thập niên 2020.