Nga cảnh báo kế hoạch triển khai quân đội NATO tại Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/8 ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine là "rất quan trọng", đồng thời cho biết Moscow hy vọng những nỗ lực này sẽ được tiếp tục.

Là một phần của giải pháp hòa bình tiềm năng, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang nỗ lực xây dựng một cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm bảo vệ Kiev trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công quân sự trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết việc triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine đồng nghĩa với sự hiện diện của NATO tại đây, điều mà ông cho biết Nga đã muốn ngăn chặn ngay từ đầu. Vì vậy, theo ông Peskov, Nga phản đối các cuộc thảo luận về nỗ lực này của NATO.

"Thực tế, ngay từ đầu, chính sự phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và sự xâm nhập của cơ sở hạ tầng quân sự này vào Ukraine có lẽ là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", ông Peskov nói.

Moscow nhiều lần tuyên bố bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine đều không thể chấp nhận được.

"Phương Tây đang tích cực thảo luận về giả thuyết triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine. Moscow đã khẳng định rõ ràng rằng việc triển khai các lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine là hoàn toàn không thể. Đã đến lúc chấm dứt những cuộc thảo luận khiêu khích như vậy", Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna, ông Mikhail Ulyanov, viết trên Telegram ngày 20/8.

Nga cho rằng Moscow nên là một trong những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine và muốn khôi phục lại đề xuất đã được hai bên thảo luận vào năm 2022, ngay trong những tuần đầu của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, Kiev bác bỏ đề xuất này, cho rằng điều đó sẽ trao cho Moscow quyền phủ quyết hiệu quả đối với bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào từ bên ngoài dành cho Ukraine.

Ông Peskov cho biết bảo đảm an ninh là "một trong những chủ đề quan trọng nhất" nhưng Nga không tin rằng việc thảo luận công khai về vấn đề này sẽ hữu ích.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga trong tháng này tại Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đã diễn ra "rất thực chất, mang tính xây dựng và hữu ích".

Ông Peskov cho biết các nhà đàm phán hòa bình Nga và Ukraine đã liên lạc, nhưng ông không thể đưa ra thời điểm cụ thể cho cuộc gặp tiếp theo giữa hai bên. Lần gần nhất hai bên gặp nhau trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là vào ngày 23/7, trong một phiên họp chỉ kéo dài 40 phút.

Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ không triển khai quân đội trên bộ tại Ukraine như một phần của bất kỳ đảm bảo an ninh nào trong tương lai. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng Mỹ tham gia các hoạt động quân sự khác, bao gồm hỗ trợ trên không và tình báo.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất rằng lực lượng châu Âu nên tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình tương lai tại Ukraine.

Ông Macron cho rằng Ukraine phải có một “quân đội mạnh” và Tây Âu “sẽ cần giúp Ukraine với binh sĩ hiện diện trên thực địa”.

Tổng thống Pháp đã nhiều lần nêu ý tưởng này trong những tháng gần đây, cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhưng đề xuất này cũng đối mặt với sự không đồng thuận từ các nhà lãnh đạo châu Âu khác.