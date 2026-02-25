Nga cảnh báo đanh thép khi phương Tây bị nghi tính cấp hạt nhân cho Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: AFP).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 24/2 tuyên bố, Nga sẽ buộc phải sử dụng mọi loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine trong trường hợp các công nghệ hạt nhân được chuyển giao cho Kiev.

“Chắc chắn Nga sẽ phải sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, bao gồm cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine gây ra mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi”, ông Medvedev nói với truyền thông sau khi Moscow cáo buộc phương Tây có ý định chuyển vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) nói rằng Pháp và Anh có thể cung cấp cho Ukraine các bộ phận cấu thành bom nguyên tử để Kiev tự lắp ráp và tuyên bố là sản phẩm nội địa, hoặc thậm chí chuyển giao một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh.

Theo SVR, các quan chức Anh và Pháp đang xem xét việc “chuyển giao bí mật các linh kiện, thiết bị và công nghệ sản xuất tại châu Âu có liên quan cho Ukraine”, đồng thời chuẩn bị một chiến dịch thông tin nhằm mô tả đó là do Ukraine tự phát triển.

SVR cho rằng một phương án khác đang được cân nhắc là cung cấp cho Ukraine đầu đạn TN-75 của Pháp, loại được sử dụng trong tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của nước này.

Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc. Cả Ukraine, Anh, Pháp chưa bình luận về tuyên bố của Nga.

Cùng ngày, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cảnh báo, Nga có đầy đủ năng lực để đáp trả nếu Anh và Pháp quyết định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

“Hôm nay, ngày 24/2, SVR đã công bố một báo cáo khẩn về các kế hoạch của London và Paris nhằm cung cấp cho Kiev vũ khí hạt nhân, hay còn gọi là bom bẩn, cũng như các phương tiện mang phóng”, ông phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông nhấn mạnh: “Nga có đầy đủ mọi năng lực để đáp trả những hành động như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng tại London và Paris vẫn còn đủ những người tỉnh táo và hợp lý có thể kiềm chế họ khỏi những bước đi không phù hợp như thế”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, bất kỳ nỗ lực nào nhằm trao cho Ukraine năng lực hạt nhân sẽ phải đối mặt với “phản ứng kiên quyết” từ Nga và có nguy cơ dẫn đến “xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân”.

“Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xem xét lại quy chế phi hạt nhân của Ukraine, chưa nói đến việc cho phép Kiev sở hữu vũ khí hạt nhân, đều hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng tôi một lần nữa cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân và những hệ quả có thể mang tính thảm khốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ.

Giới lãnh đạo Ukraine nhiều lần khẳng định họ đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân vào đầu những năm 1990 để đổi lấy các bảo đảm an ninh. Trên thực tế, kho vũ khí này chỉ là phần còn lại của kho dự trữ hạt nhân thời Liên Xô, vốn nằm trên lãnh thổ Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Các vũ khí hạt nhân nói trên vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, quốc gia kế thừa pháp lý duy nhất của Liên Xô.