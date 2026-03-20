Ukraine báo động "tia chớp không chiến" của Nga ngày càng nguy hiểm

UAV Molniya của Nga (Ảnh: BI).

Nga đang sử dụng cáp quang để điều khiển một số UAV tấn công cánh cố định cỡ lớn, khiến chúng gần như miễn nhiễm với tác chiến điện tử, yếu tố đang chi phối chiến trường, một cố vấn về UAV hàng đầu của Ukraine xác nhận.

Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Moscow đã sử dụng UAV Molniya (“tia chớp” trong tiếng Nga) cánh cố định, được kết nối với người điều khiển bằng cáp quang, trong ít nhất 5 lần cho đến nay.

Ông Beskrestnov cho biết nhận được thông tin về các UAV Molniya dùng cáp quang trực tiếp từ những người điều khiển UAV đánh chặn của Ukraine.

Trước đó, Nga và Ukraine chủ yếu trang bị cáp quang cho các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ, do loại kết nối này ít bị gây nhiễu hơn so với sóng vô tuyến.

Ông Beskrestnov, một chuyên gia nổi bật về tác chiến UAV của Ukraine, cho biết Molniya là loại UAV cánh cố định đầu tiên mà Nga vận hành với cáp quang. Những UAV này có tầm hoạt động khoảng 48 đến 96km và đã được phát hiện thực hiện nhiệm vụ tấn công gần tiền tuyến tại khu vực Donetsk ở miền Đông, nơi đang giao tranh ác liệt.

Cáp quang làm giảm tốc độ của UAV Molniya, nhưng đảm bảo duy trì kết nối ổn định, theo ông Beskrestnov.

Kết nối cáp quang “giúp miễn nhiễm với gây nhiễu điện tử và duy trì truyền hình ảnh chất lượng cao, dù làm giảm tầm hoạt động và tải trọng so với các phiên bản tiêu chuẩn".

Ví dụ, UAV Molniya mang theo cuộn cáp dài khoảng 40km có thể mang tải trọng khoảng 4,5kg. Nếu dùng cuộn cáp dài hơn và nặng hơn, về lý thuyết sẽ làm giảm tải trọng mang theo.

Các UAV cáp quang “không thể gây nhiễu” đang ngày càng phổ biến trong cuộc chiến ở Ukraine. Chúng chống lại tác chiến điện tử, duy trì liên kết ổn định giữa UAV và người điều khiển, đồng thời cung cấp hình ảnh video rõ nét. Biện pháp hiệu quả nhất để đối phó với các UAV này thường là bắn hạ bằng vũ khí bộ binh.

Hình ảnh từ một số khu vực tiền tuyến cho thấy các cánh đồng bị phủ kín bởi mạng lưới dây cáp quang, cho thấy mức độ phổ biến ngày càng tăng của phương thức kết nối này. Những sợi dây này cũng gây nguy hiểm, buộc binh sĩ Ukraine phải di chuyển thận trọng vì lo ngại bẫy mìn.

Trước đây, Nga thường sử dụng Molniya cho các nhiệm vụ tấn công, gắn đầu đạn và lao vào mục tiêu để phát nổ khi va chạm.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Molniya cũng đã được cải tiến cho các nhiệm vụ khác, như mang theo UAV FPV, giúp nó hoạt động như “tàu sân bay trên không”. Quân đội Nga cũng trang bị thêm công nghệ tiên tiến, biến chúng thành nền tảng trinh sát giá rẻ nhưng hiệu quả.

Các UAV cánh cố định như Molniya, hoặc Supercam (dùng cho trinh sát), có thiết kế gần giống máy bay truyền thống hơn so với UAV FPV (hình khung hộp với 4 cánh quạt nhỏ), và thường có tầm bay xa hơn.

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các hệ thống không người lái của Nga, Kiev đã đầu tư phát triển kho UAV đánh chặn chi phí thấp.

Các UAV đánh chặn này, chủ yếu được thiết kế để săn UAV cánh cố định của Nga trong nhiệm vụ tấn công hoặc trinh sát, được trang bị đầu đạn nhỏ. Chúng đánh chặn mục tiêu trên không bằng cách lao trực tiếp vào hoặc phát nổ ở cự ly gần.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể sản xuất ít nhất 2.000 UAV đánh chặn “hiệu quả và đã được kiểm chứng trong chiến đấu” mỗi ngày.