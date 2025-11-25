Kế hoạch hòa bình Ukraine có thể đã được rút xuống 19 điểm

Phái đoàn Mỹ và Ukraine thảo luận kế hoạch hòa bình tại Geneva hôm 23/11 (Ảnh: AFP).

Các hãng truyền thông, trong đó có Financial Times, Washington Post, dẫn nguồn thạo tin cho hay, kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất đã được rút gọn còn 19 điểm, từ 28 điểm ban đầu. Như vậy, kế hoạch đã bị giảm gần một phần ba.

Nguồn tin không nêu rõ những điểm nào đã bị loại bỏ khỏi kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, trước cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine và Mỹ tại Geneva hôm 23/11, các nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ lo ngại về một số khía cạnh của kế hoạch, bao gồm các điều khoản liên quan đến trừng phạt Moscow và tài sản Nga bị đóng băng. Họ nhấn mạnh rằng những vấn đề như vậy thuộc thẩm quyền của Liên minh châu Âu.

Bloomberg cho biết, bản dự thảo mới nhất của kế hoạch hòa bình không bao gồm điều khoản liên quan đến 100 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng sẽ được phân bổ cho nỗ lực tái thiết Ukraine do Mỹ dẫn đầu.

Kế hoạch ban đầu gồm 28 điểm của Mỹ nêu rằng Washington sẽ nhận 50% lợi nhuận, với bất kỳ phần tài sản đóng băng nào chưa sử dụng sẽ được chuyển vào một quỹ đầu tư Mỹ - Nga.

EU được cho là nhắm tới việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga trong nhiều tháng qua. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels tháng trước, các lãnh đạo EU đã không thể thống nhất về đề xuất của Ủy ban châu Âu để sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga làm cơ sở cho khoản vay trị giá khoảng 161 tỷ USD dành cho Ukraine. Vấn đề sẽ được xem xét lại tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu từ ngày 18/12 đến 19/12.

Washington và Kiev hiện chưa đưa ra bình luận.

Tuần trước, truyền thông dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch 28 điểm nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Kế hoạch nhận được sự ủng hộ của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch hòa bình mới do Washington đề xuất có thể tạo nền tảng cho một giải pháp cuối cùng ở Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm nói trên không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch. Châu Âu đã đưa ra kế hoạch 28 hòa bình có chỉnh sửa sau cuộc họp giữa đại diện Ukraine với Anh, Pháp và Đức.

Mặc dù vậy, theo Washington Post, các cuộc thảo luận vẫn dựa trên đề xuất ban đầu của Mỹ chứ không phải phiên bản do châu Âu đề xuất riêng.

Sau cuộc hội đàm giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Geneva hôm 23/11, Cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Oleksandr Bevz, xác nhận kế hoạch 28 điểm ban đầu không còn tồn tại nữa. Theo ông, một số điểm đã bị loại bỏ và các điểm khác được sửa đổi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận về kế hoạch hòa bình này.

Tổng thống Zelensky nói, Ukraine đang thảo luận với Mỹ và châu Âu về một đề xuất kế hoạch hòa bình gồm những điểm “đúng đắn”, nhưng các vấn đề nhạy cảm sẽ được ông trao đổi với ông Trump.

“Hiện tại, sau các cuộc đàm phán ở Geneva, số điểm đã giảm, không còn là 28 nữa, và nhiều yếu tố đúng đắn đã được đưa vào khuôn khổ này. Đội ngũ của chúng tôi hôm nay đã báo cáo về bản dự thảo các bước mới và đây thực sự là cách tiếp cận đúng. Những vấn đề nhạy cảm, những điểm tinh tế nhất, tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Trump”, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Ông thừa nhận, quá trình soạn thảo tài liệu cuối cùng sẽ đầy khó khăn và Ukraine trân trọng sự hỗ trợ từ các quốc gia khác cũng như cách tiếp cận “mang tính xây dựng” từ phía Mỹ.

Ông Zelensky nhấn mạnh, cần đảm bảo không có cuộc tấn công nào nhằm vào Ukraine trong khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột diễn ra.