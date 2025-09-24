Ukraine ra mắt tàu lặn không người lái mới

Tàu lặn không người lái mới của Ukraine (Ảnh: Forbes).

Theo Forbes, Ukraine đã ra mắt mẫu UUV mới nặng 5 tấn ở một triển lãm ở Lviv.

Ukraine tiến vào lĩnh vực dưới nước với việc ra mắt một tàu ngầm robot khổng lồ tại một triển lãm ở Lviv. UUV này có tải trọng đến 5 tấn và được thiết kế để đặt mìn và “phá hủy các mục tiêu cố định lớn".

Chiến sự đã buộc Ukraine phải tăng tốc. Sáng kiến công nghệ Brave1 giới thiệu mẫu TLK-150 vào tháng 4/2023. Trong khi Mỹ thận trọng phân công UUV vào vai trò phụ trợ, Ukraine tiếp cận quyết đoán hơn và dùng UUV cho nhiệm vụ tấn công.

TK-150 không ngoại lệ khi được trang bị đầu nổ khoảng 15 kg, thực chất là một ngư lôi “thông minh” chạy điện, có thể phục kích để chờ đợi mục tiêu trong nhiều ngày.

Năm 2024, Ukraine đã đề cập tới một loạt các UUV với nhiều biến thể. TLK-150 được bổ sung đầu nổ 20-50 kg, tương đương ngư lôi nhẹ Mk54 của Mỹ. TLK-400 dài khoảng 12m, dùng hệ dẫn động lai, tầm tấn công xa và khả năng hoạt động trong 2 tháng.

TLK-400 là tàu lặn đúng nghĩa, hoạt động sâu đến 300m, thực hiện trinh sát, đặt mìn, trung chuyển thông tin và cả tấn công trực tiếp. Nó có thể mang đầu nổ 450 kg, mạnh hơn ngư lôi hạng nặng Mk48 của Mỹ.

Biến thể lớn nhất TLK-1000, trông giống như phiên bản phóng to của TLK-400, có tải trọng 5 tấn và lần đầu được trưng bày tại Lviv. Nhiệm vụ điển hình là “phá hủy các mục tiêu cố định lớn” và đặt mìn.

Nhà sản xuất cho biết UUV của họ có mức tự chủ cao, dùng AI để cảm nhận và dẫn đường. Đây là lĩnh vực phức tạp và chưa có dữ liệu thử nghiệm hay hạn chế chi tiết, nhưng nếu UUV chỉ cần đi tới vị trí và đặt mìn hoặc tự nổ thì có thể không cần hệ thống quá tinh vi.

Mìn hải quân thường bị xem nhẹ so với máy bay hay tên lửa, nhưng chúng rất hiệu quả. Trong Thế chiến II, chiến dịch đánh mìn của Mỹ đánh chìm hơn một nghìn tàu đối thủ, mà không mất tàu nào khi đi cài mìn. Rà phá mìn chiếm nhiều nguồn lực hải quân, và sự hiện diện của mìn sẽ cản trở và làm chậm hoạt động tác chiến ngay cả khi không gây thiệt hại trực tiếp.

Theo giới quan sát, Ukraine có thể nhằm tới mục tiêu cỡ lớn của Nga như căn cứ hải quân hoặc cầu Kerch nối đất liền Nga với Crimea. Ukraine từng tấn công cây cầu này và gây hư hại nhưng chưa thể phá hủy cầu vì sở hữu vũ khí không có sức công phá đủ mạnh.

TK-1000, với khả năng mang đầu nổ lớn gấp nhiều lần, có thể là vũ khí mà Ukraine cần để thực hiện nhiệm vụ này. Trong khi đó, Nga đã triển khai nhiều biện pháp phòng thủ cả trên và dưới nước và hy vọng phát hiện, khắc chế các cuộc tấn công.

Tương tự UAV trên không, UUV có xu hướng hỗ trợ cho các nền tảng có người vận hành. Tuy nhiên, tại Ukraine, khi phải đối mặt với đối thủ áp đảo hơn hẳn, UUV có thể là lựa chọn cần thiết cho Ukraine trước một Hải quân Nga vượt trội về tiềm lực.