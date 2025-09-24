Ukraine bắt chỉ huy bị tố điều binh sĩ xây nhà riêng, tham ô ngân sách

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét hiện trường (Ảnh: Cơ quan công tố Ukraine).

Trang tin Ukraine UNN cho biết, chỉ huy một đơn vị quân đội ở Rivne đã bị cáo buộc điều 3 quân nhân dưới quyền tham gia xây dựng ngôi nhà riêng của mình, đồng thời chi bất hợp pháp hơn 1,3 triệu hryvnia (hơn 31.000 USD) từ ngân sách nhà nước.

Ông đã bị khởi tố và hiện đang bị tạm giam chờ xét xử. Danh tính của nghi phạm chưa được công bố.

Theo UNN, chỉ huy này bị "tố" đã chỉ đạo cấp dưới tham gia vào quá trình xây nhà ở huyện Zolochiv, tỉnh Lviv, miền Tây Ukraine. Để hợp thức hóa, ông được cho đã ghi trong hồ sơ rằng các binh sĩ đang phục vụ tại đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Những quân nhân này còn được nhận thêm các khoản phụ cấp cùng nhiều bằng khen. Kết quả là hơn 1,3 triệu hryvnia đã bị rút trái phép từ ngân sách, theo cơ quan công tố.

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra phát hiện 2 quân nhân đang làm việc tại công trình, đồng thời thu giữ điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy tờ đất, hóa đơn xây dựng và nhiều chứng cứ khác.

Dưới sự giám sát của cơ quan công tố chuyên trách về quốc phòng miền Tây, vị chỉ huy này đã bị khởi tố về tội lạm dụng quyền lực và chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng trong thời chiến, thực hiện theo sự cấu kết từ trước với người khác.

Theo yêu cầu của công tố viên, ông bị tạm giam chờ xét xử, nhưng có quyền nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại. Theo luật Ukraine, ông có thể đối mặt với mức án tối đa lên đến 12 năm tù giam.