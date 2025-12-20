Ukraine phản hồi đề xuất của Tổng thống Putin về bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn PAP ngày 19/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ không cho Nga Vladimir kiểm soát các cuộc bầu cử tổng thống tiềm năng tại nước này.

“Chúng tôi sẽ không đồng ý để bất kỳ ai kiểm soát mình”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, tại cuộc họp báo cuối năm hôm 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ suy nghĩ về việc liệu Nga có thể bảo đảm an ninh cho Ukraine trong thời gian diễn ra bầu cử hay không.

Ông cho biết, Nga “đã nêu rõ khả năng hỗ trợ khi Ukraine quyết định tổ chức bầu cử tổng thống hoặc quốc hội”.

"Chúng tôi sẵn sàng xem xét việc đảm bảo an ninh trong suốt cuộc bầu cử ở Ukraine. Ít nhất là sẽ kiềm chế không tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ (Ukraine) vào ngày bầu cử", chủ nhân Điện Kremlin phát biểu.

Tổng thống Putin nhấn mạnh 5-10 triệu công dân Ukraine đang sinh sống tại Nga phải được phép tham gia bầu cử.

“Chính phủ Ukraine phải là chính phủ hợp pháp. Nhưng nếu không có bầu cử, đó là điều bất khả thi”, ông Putin nói thêm.

Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng tiến hành bầu cử, nhưng với 2 điều kiện gồm một lệnh ngừng bắn trong suốt thời gian bầu cử và được luật pháp cho phép. Ông kêu gọi Mỹ gây ảnh hưởng lên Nga để bảo đảm các điều kiện như vậy.

Ông Zelensky ngày 18/12 cho biết Ukraine đang xem xét phương án bỏ phiếu trực tuyến trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, hiện tại phương án này chỉ áp dụng cho bầu cử tổng thống, còn bầu cử quốc hội và địa phương hiện chưa được xem xét.

Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi lập trường đáng kể của ông Zelensky, khi trước đó ông luôn nêu rõ tổ chức bầu cử thời chiến là điều không thể.

Giới chuyên gia nhận định, lập trường thay đổi của ông Zelensky không phải là sự nhượng bộ đơn thuần, mà là nước cờ chiến lược, nhằm chuyển hướng áp lực từ bản thân ông sang các đối tác quốc tế và nội bộ Ukraine, đồng thời củng cố vị thế đàm phán trong bối cảnh hòa bình đang được thúc đẩy khẩn trương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây kêu gọi ông Zelensky nên chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất và tiến hành bầu cử. Mỹ được cho là mới đề nghị Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống, chưa đề cập đến bầu cử quốc hội hay địa phương.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky lẽ ra đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine buộc phải hoãn bầu cử do tình trạng thiết quân luật thời chiến. Để thay đổi điều này, quốc hội Ukraine sẽ phải thông qua các sáng kiến pháp lý liên quan.