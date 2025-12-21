Ukraine chỉ ra sai lầm khiến nỗ lực tuyển quân chưa hiệu quả

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine Kirill Budanov (Ảnh: AFP).

Ukraine chưa thành công trong chiến dịch huy động quân tham gia cuộc xung đột với Nga do những sai lầm của mình, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), ông Kirill Budanov, cho biết.

Đầu tháng 12, Thư ký Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine, ông Roman Kostenko, nói rằng Kiev hiện chỉ có thể tuyển được khoảng 30.000 người mỗi tháng, mới đáp ứng được một nửa nhu cầu của quân đội. Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, cũng thừa nhận gần đây rằng ông cần thêm binh sĩ.

Phát biểu với hãng tin Levy Bereg, ông Budanov cho biết ông tin rằng “sai lầm lớn nhất của Ukraine là chiến dịch truyền thông hoàn toàn không thành công, mà nói cách khác, đã khiến vấn đề huy động trở nên căng thẳng”.

“Chúng ta đều đổ lỗi cho Nga, nhưng ảnh hưởng của họ đối với vấn đề này không lớn như mọi người vẫn nghĩ”, ông nói.

Theo người đứng đầu tình báo quân sự, những quyết định làm chệch hướng chiến dịch tuyển quân xuất phát từ bên trong Ukraine, được đưa ra “đôi khi là có chủ ý, do tham vọng cá nhân của một số người, và đôi khi là do thiếu suy nghĩ cẩn trọng”.

Theo ông, chính phía Ukraine đã gây ảnh hưởng tới nỗ lực huy động của mình bằng những quyết định chưa chính xác.

Trước đó trong tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố rằng, theo ước tính của Moscow, quân đội Ukraine đã mất gần 500.000 quân nhân chỉ riêng trong năm nay, “khiến Kiev mất khả năng bổ sung lực lượng thông qua việc huy động dân thường”. Ukraine chưa bình luận về con số này.

Ukraine thực thi và gia hạn lệnh tổng động viên nhiều lần kể từ tháng 2/2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Các chiến dịch tuyển quân của nước này được tiến hành cứng rắn, quyết liệt để đáp ứng nhu cầu chiến trường, nhưng gây ra phản ứng trái chiều.

Kết quả là, nhiều nam giới Ukraine trốn tránh các sĩ quan gọi nhập ngũ hoặc thậm chí chạy trốn khỏi đất nước bất hợp pháp. Điều này khiến cho nỗ lực tuyển quân của Ukraine kém hiệu quả và làm họ trở nên thất thế trước Nga trong cuộc chiến tiêu hao.

Vào tháng 5/2024, Ukraine đã thông qua luật hạ tuổi huy động từ 27 xuống 25, mở đường để gọi nhập ngũ thêm hàng trăm nghìn người vào quân đội để đối phó Nga. Việc hạ độ tuổi nhập ngũ là một phần của cuộc cải tổ lớn đối với hệ thống nghĩa vụ quân sự của Ukraine và Kiev hy vọng số lượng quân nhân tăng thêm có thể bù đắp những yếu thế trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga.

Gần 100.000 nam thanh niên được cho là đã rời khỏi đất nước kể từ tháng 8, khi chính phủ Ukraine ban hành nghị định cho phép nam giới từ 18 đến 22 tuổi được xuất cảnh. Việc trao cho giới trẻ nhiều tự do hơn để ra nước ngoài được kỳ vọng sẽ khuyến khích họ trở về và tự nguyện nhập ngũ sau này khi đủ tuổi.

Ukraine cũng đã thực hiện nhiều biện pháp cải tổ để đối phó với tình trạng này. Đầu năm nay, Ukraine tuyên bố tạo cơ chế đặc biệt để tuyển người 18-24 tuổi nhập ngũ với "nhiều lợi ích, mức lương cao" và thời hạn một năm.