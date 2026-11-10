Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: AFP).

Trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa mà báo Anh Financial Times tiếp cận được, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cảnh báo sẽ ngăn chặn ngân sách 7 năm tiếp theo của EU, trừ khi tất cả các quốc gia thành viên cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, theo bức thư, ông Merz đặt điều kiện ủng hộ ngân sách EU giai đoạn 2028-2034 là tất cả các nước thành viên nhất trí tài trợ cho Ukraine, quốc gia đang chịu ảnh hưởng của chiến sự và đối mặt với khoản thiếu hụt tài chính trị giá 78,5 tỷ USD trong năm tới.

"Cam kết tập thể rằng tất cả chúng ta, không có ngoại lệ, sẽ đóng góp công bằng để bù đắp khoản thiếu hụt tài chính của Ukraine là điều kiện tiên quyết thiết yếu để giải quyết vấn đề này và thảo luận bất kỳ vấn đề nào khác, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tài chính", ông Merz viết.

Thông điệp được đưa ra trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU tại Dublin trong hai ngày 12-13/11, nơi ông Merz dự định sẽ kêu gọi giải quyết khoản thiếu hụt ngân sách của Kiev.

Tháng 12 năm ngoái, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí về khoản vay 101 tỷ USD dành cho Ukraine. Tuy nhiên, do xung đột chưa hạ nhiệt, Kiev cho biết cần thêm 78,5 tỷ USD tài trợ trong năm tới.

EU đã cam kết chi trả 2/3 khoản thiếu hụt nói trên, tương đương khoảng 45 tỷ euro. Ủy ban châu Âu đang xây dựng các phương án thực hiện cam kết này, trong đó có phát hành thêm nợ chung, với hy vọng các nhà lãnh đạo có thể đạt thỏa thuận vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, 4 quốc gia EU gồm Hungary, Slovakia, Bulgaria và Cộng hòa Séc đã phát tín hiệu sẽ không đóng góp cho các khoản hỗ trợ tài chính bổ sung dành cho Kiev. Năm ngoái, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã được miễn tham gia đóng góp các khoản thanh toán lãi của khoản vay 101 tỷ USD cho Ukraine.

Trong bức thư, ông Merz nhấn mạnh rằng "sau đó, chúng ta phải tìm ra một giải pháp được tất cả các quốc gia thành viên ủng hộ, bảo đảm triển vọng tài chính lành mạnh và dài hạn cho Ukraine từ năm 2028 trở đi", bao gồm cả các khoản lãi của những khoản nợ còn tồn đọng liên quan đến nước này.

Các cuộc thảo luận của EU về tài trợ cho Ukraine diễn ra đồng thời với cuộc đàm phán về ngân sách của khối từ năm 2028.

Đức là quốc gia đóng góp ròng lớn nhất cho ngân sách EU. Bằng cách tận dụng vị thế của Đức trong các cuộc đàm phán ngân sách, ông Merz đang tìm cách bảo đảm nguồn tài trợ cho Kiev không chỉ trong năm tới mà cả những năm tiếp theo.

Berlin cũng muốn bảo đảm rằng các khoản tài trợ trong tương lai chỉ cần được thông qua với sự ủng hộ của đa số đủ điều kiện của các nước EU, thay vì phải đạt đồng thuận tuyệt đối như quy định hiện nay, nhằm tránh nguy cơ bị phủ quyết trong tương lai.

"Nhu cầu tài chính của Ukraine cần được giải quyết trong khuôn khổ ngân sách EU tiếp theo. Sự hỗ trợ tài chính của tất cả các quốc gia thành viên EU dành cho Ukraine là điều thiết yếu để hoàn tất thành công các cuộc đàm phán ngân sách của EU", một quan chức Chính phủ Đức cho biết.