Tên lửa Oreshnik của Nga (Ảnh: Sputnik).

Ukraine đã tiến hành 3 cuộc thử nghiệm các hệ thống đánh chặn ngoài khí quyển nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Nga, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik.

Theo Guardian, nghị sĩ Ukraine Fedir Venislavskyi, người đứng đầu tiểu ban an ninh nhà nước thuộc Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, xác nhận nước này đã phóng thử các hệ thống đánh chặn nói trên và đang xem xét phương án sản xuất hàng loạt.

Các cuộc thử nghiệm bao gồm việc phóng vũ khí đánh chặn từ máy bay hoạt động ở độ cao lớn, qua đó có thể cho phép Ukraine đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo bên ngoài bầu khí quyển Trái Đất.

Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik để tập kích Ukraine ít nhất 3 lần. Tên lửa bay qua vùng không gian cận vũ trụ trước khi thả nhiều đầu đạn xuống mục tiêu.

Trong bối cảnh các địa điểm phóng tên lửa của Nga hiện nằm ngoài tầm bắn của những tên lửa có tầm bắn xa nhất mà Ukraine sở hữu, Ukraine ngày càng tập trung phát triển các hệ thống có khả năng đánh chặn những mối đe dọa như vậy ngay trong quá trình chúng bay tới mục tiêu.

Ông Venislavskyi mô tả việc phát triển công nghệ đánh chặn ngoài khí quyển là ưu tiên của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

“Chúng tôi đã thử nghiệm việc phóng các hệ thống đánh chặn ngoài khí quyển và đang nghiên cứu xem liệu có thể đưa công nghệ này vào sản xuất hay không”, ông nói với Guardian.

Tuy nhiên, nghị sĩ này thừa nhận việc bảo đảm đủ nguồn tài chính vẫn là trở ngại lớn cho tham vọng này, do Ukraine vẫn cần nguồn ngân sách đáng kể để duy trì các hoạt động quân sự hiện tại.

Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine nhằm giảm phụ thuộc vào nước ngoài trong việc đối phó với các vũ khí uy lực của Nga.

Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm của Nga, được phát triển trên cơ sở tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26. Tên lửa này bay với vận tốc khoảng 3km/s, nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh.

Tầm bắn của nó lên tới 5.500km. Oreshnik có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân, bao gồm cả các đầu đạn phân hướng đa mục tiêu độc lập (MIRV).

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Oreshnik là không thể bị đánh chặn và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ cao và không thể bị ngăn lại, đồng thời cho rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong cuộc tập kích thông thường có thể gây sức công phá tương đương một đòn đánh hạt nhân.

Đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.