Đảo Qeshm của Iran (Ảnh minh họa: Arab News).

Theo truyền thông Iran, loạt vụ nổ ở khu vực đảo Qeshm ngày 7/11 có thể liên quan đến các hoạt động quân sự của Iran tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn một nguồn tin khẳng định các tiếng nổ nghe thấy trên đảo Qeshm không liên quan đến các đợt bắn tên lửa.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rạng sáng nay cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi trúng thủy lôi trong lúc cố gắng đi qua một "tuyến đường không được phép" tại eo biển Hormuz.

Hiện chưa rõ liệu vụ việc mà IRGC đề cập có liên quan đến những tiếng nổ ở eo biển Hormuz hay không.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ xác nhận các vụ tập kích hạn chế nhằm vào đảo Qeshm gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 xác nhận quân đội Mỹ đã không kích một cách có chủ đích nhằm vào đơn vị phòng không của Iran gần đảo Qeshm, khiến đơn vị này bị vô hiệu hóa.

“Chúng tôi thực hiện những cuộc tấn công nhỏ, nhưng vẫn có tác động. Họ triển khai một hệ thống phòng không nhỏ và chúng tôi đã đánh trúng, vô hiệu hóa nó trong khoảng 15 phút, có thể là 5 phút”, ông Trump nói.

Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận xảy ra hai vụ tấn công bằng tên lửa tại khu vực Suza trên đảo Qeshm.

Đài truyền hình nhà nước IRIB sau đó đưa tin, lực lượng phòng không Iran đã đánh chặn và phá hủy một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ trong khu vực.

Đảo Qeshm của Iran (Ảnh: ESA).

Mỹ đến nay vẫn tránh nối lại xung đột toàn diện với Iran. Thay vào đó, Washington tiếp tục gây sức ép bằng lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng Iran, áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế với Tehran.

Các quốc gia trong khu vực trước đó đã dự đoán Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ khởi động lại các cuộc tấn công sau bầu cử giữa kỳ.

Iran nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công mới bằng cách nhắm mục tiêu vào các tài sản của Mỹ và Israel ở các quốc gia láng giềng.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei hôm qua một lần nữa cảnh báo, Iran sẽ đáp trả quyết liệt nếu xung đột tái bùng phát. Giới chức Iran gần đây phát đi thông điệp nhất quán rằng quân đội nước này sẽ đáp trả “ngay lập tức và không giới hạn về địa lý” nếu Mỹ mở đợt tấn công mới.

Người phát ngôn IRGC hôm qua cũng cho biết, Iran đã dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn tên lửa tối đa 2.000km để đáp ứng tình hình mới.

Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ (DIA) năm ngoái nhận định Iran có khả năng phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn lên tới gần 6.000km.