Ukraine nói vũ khí Nga chứa hơn 100.000 linh kiện nước ngoài

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 6/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hàng trăm vũ khí Nga dùng trong các đợt tấn công trong 2 đêm gần đây có “hàng chục nghìn linh kiện” do các công ty ở Mỹ, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan và một số quốc gia khác.

“Gần 100.688 linh kiện có xuất xứ nước ngoài được tìm thấy trong các máy bay không người lái tấn công, khoảng 1.500 trong tên lửa Iskander, 192 trong Kinzhal và 405 trong Kalibr”, ông viết.

Cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine cùng một số đối tác châu Âu đang thúc đẩy áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn và giám sát chặt chẽ hơn nhằm bịt các lỗ hổng trong cơ chế thương mại hiện có, được áp dụng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Việc ông Zelensky nêu đích danh các công ty Mỹ và Anh đặc biệt đáng chú ý, bởi 2 nước này đóng vai trò chủ chốt trong việc huy động viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Theo ông Zelensky, các công ty Mỹ sản xuất bộ chuyển đổi cho tên lửa Kh-101 và máy bay không người lái Shahed, cảm biến cho thiết bị bay không người lái và tên lửa Kinzhal, cùng vi mạch điện tử dùng trong nhiều loại tên lửa khác. Ông cho biết thêm, các công ty Anh sản xuất vi máy tính điều khiển đường bay cho máy bay không người lái.

Tổng thống Zelensky khẳng định dữ liệu chi tiết về từng công ty và sản phẩm đã được chia sẻ với các đối tác của Ukraine.

Ông Zelensky cũng yêu cầu áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn trước thềm cuộc họp của nhóm điều phối trừng phạt G7, cơ quan giám sát các cơ chế trừng phạt Nga của nhóm những nền kinh tế giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga “có đủ năng lực riêng, bao gồm cả năng lực không gian, để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đặt ra”.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang đối phó với làn sóng hoạt động đáng ngờ của máy bay không người lái. Các thiết bị bay không người lái đã được phát hiện trên các khu vực quân sự và gây gián đoạn giao thông hàng không. Sân bay Oslo (Na Uy) tạm thời đình chỉ một số chuyến hạ cánh hôm 6/10 sau khi có báo cáo về máy bay không người lái.

Một số chính phủ cáo buộc Nga đứng sau các vụ việc này và cho rằng Moscow đang thử phản ứng của hệ thống phòng không NATO. Nga đã bác bỏ và gọi những cáo buộc đó là “vô căn cứ”.