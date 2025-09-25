Tổng thống Ukraine nói về vũ khí mới có thể buộc Nga đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

Trả lời phỏng vấn Axios trước khi lên đường trở về Kiev ngay sau khi rời Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York hôm 24/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc gặp này, ông đã đưa ra một yêu cầu cụ thể về một hệ thống vũ khí mới mà ông tin rằng sẽ buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

“Có một thứ mà tôi đã nói với ông ấy, chỉ một thứ. Ông Trump nói, chúng ta sẽ cân nhắc điều đó”, ông Zelensky cho hay.

Ông Zelensky nói với phóng viên của Axios rằng ông sẽ nêu tên hệ thống đó sau khi tắt máy quay.

Theo Axios, phía Ukraine đã sở hữu một số loại máy bay không người lái có khả năng tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Zelenskyy cho hay có một hệ thống bổ sung mà Ukraine mong muốn, nhưng không phải để sử dụng luôn, mà làm công cụ tăng áp lực lên Nga.

“Chúng tôi cần nó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ sử dụng nó. Bởi nếu có nó, tôi nghĩ đó là áp lực bổ sung buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán”, ông Zelensky cho hay.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói thêm, ông và Tổng thống Trump đã thảo luận về nguyên tắc “ăn miếng trả miếng” đối với các vụ tập kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

“Nếu họ tấn công năng lượng của chúng tôi, chúng tôi có thể trả đũa vào lĩnh vực năng lượng của họ”, ông Zelensky nhấn mạnh. Ông cũng nhắc đến các mục tiêu như nhà máy sản xuất máy bay không người lái hoặc bãi phóng tên lửa của Nga, dù theo ông những mục tiêu này được bảo vệ chặt chẽ.

Gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga. Theo số liệu của Financial Times, kể từ tháng 8, Ukraine đã tấn công 16 trên tổng số 38 nhà máy lọc dầu của Nga.

Trong diễn biến mới nhất, theo hãng thông tấn TASS, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công thành phố cảng Novorossiysk ở phía nam nước Nga, gây hư hại cho cảng của Liên đoàn Đường ống Caspian (SRS) và kho chứa dầu Sheskharis.

Cuộc tập kích khiến 2 cảng dầu lớn nhất của Nga trên Biển Đen phải tạm dừng việc bốc dỡ lên các tàu chở dầu. Hai cảng này xuất khẩu hơn 2 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga và Kazakhstan.

Chiến lược tập kích của Kiev được cho là nhằm làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu cũng như nguồn cung nhiên liệu cho thị trường trong nước của Nga.

Trong một diễn biến liên quan khác, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm nay cho biết, chính phủ Nga sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2025, đồng thời áp dụng lệnh cấm mới đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu diesel từ các đơn vị không trực tiếp sản xuất.

Ông Novak nhấn mạnh, biện pháp này nhằm đảm bảo thị trường trong nước được cung cấp thêm sản phẩm vốn trước đây chủ yếu dùng để xuất khẩu.

Theo ông, lệnh cấm xuất khẩu xăng sẽ không áp dụng với các nguồn cung nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận liên chính phủ.

Hiện tại, lệnh cấm xuất khẩu xăng của Nga có hiệu lực đến ngày 30/9 đối với tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu, và đến ngày 31/10 đối với các đơn vị không sản xuất.