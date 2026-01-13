Tổng thống Trump: Mỹ đã thu hồi 350 tỷ USD viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Cuộc chiến này không khiến chúng ta tốn kém gì cả. Giờ chúng ta kiếm tiền từ cuộc chiến”, ông Trump nói với New York Times, mô tả việc Mỹ bán vũ khí cho các đồng minh NATO ở châu Âu với giá đầy đủ, rồi số vũ khí đó được chuyển cho Ukraine.

Đây là cơ chế mới mà Mỹ tiến hành sau khi ông Trump lên làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 2, nhằm chuyển trách nhiệm hỗ trợ Ukraine cho các đồng minh châu Âu.

Vào tháng trước, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ không còn liên quan về mặt tiền bạc với cuộc xung đột Nga - Ukraine nữa. "Tôi thì không cho đi bất cứ thứ gì. Chúng tôi bán thiết bị cho NATO. Các quốc gia châu Âu trả cho chúng tôi 100% giá thiết bị, rồi họ chuyển nó tới Ukraine, hoặc làm gì với nó thì tùy họ", ông nói.

Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây, ông Trump cũng tuyên bố đã thu hồi lại 350 tỷ USD viện trợ được phân bổ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden thông qua một thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm. “Tôi đã lấy lại được số tiền đó", ông Trump khẳng định.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nêu ra con số thương vong "25.000-30.000 người mỗi tháng từ cả 2 phía Nga và Ukraine. Ông gọi đây là “cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II”. Cả Nga và Ukraine chưa bình luận về những con số ông Trump đưa ra.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Trump cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang không còn đòn bẩy trong các cuộc đàm phán.

“Ông ấy thực sự không có quân bài tẩy nào cả. Ngay từ ngày đầu tiên ông ta đã không có rồi”, ông Trump nói. Khi được hỏi ông Zelensky có gì trong tay, ông Trump đáp: “Ông ấy chỉ có một thứ thôi. Đó là Donald Trump.”

Ông Trump cho rằng nếu không có sự can dự của mình, Nga đã giành được nhiều lãnh thổ hơn và xung đột “có thể đã leo thang thành Thế chiến 3”.

Tổng thống Mỹ đồng thời hé lộ cách ông hình dung các cam kết an ninh được đề xuất đối với Ukraine. Ông tin rằng nếu hòa bình được lập lại theo các điều khoản do Mỹ làm trung gian, Nga sẽ không đưa quân sang tiến công Ukraine nữa.

Ông Trump thừa nhận các cuộc đàm phán đã bị đình trệ, bày tỏ thất vọng vì một thỏa thuận đã không đạt được trước Lễ Tạ ơn hay Giáng sinh như ông kỳ vọng. Ông cho rằng cả 2 phía đều có trách nhiệm trong việc này.

“Có những lúc tôi đã gần như chốt xong với ông Putin thì ông Zelensky lại không chịu ký thỏa thuận, điều đó khiến tôi rất sốc. Rồi lại có những lúc tình thế ngược lại. Tôi nghĩ bây giờ thì cả hai đều muốn đạt được một thỏa thuận", ông nói.

Mặc dù nhấn mạnh tính cấp bách của việc chấm dứt chiến sự, ông Trump không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho một giải pháp.

“Tôi không có mốc thời gian. Nếu chúng tôi làm hết sức có thể, tôi chỉ mong được thấy cuộc chiến", ông nói.

Hiện tại, Mỹ đang tích cực thúc đẩy nỗ lực trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine. Vào ngày 12/1, ông Zelensky chỉ đạo hoàn tất một văn bản nêu rõ các bảo đảm an ninh từ Mỹ dành cho Ukraine. Ông khẳng định văn bản này phải mang ý nghĩa lịch sử.