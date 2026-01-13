Nga chuẩn bị đánh lớn, Ukraine gấp rút hành động

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu vào tối 12/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang tìm cách tận dụng thời tiết giá lạnh và nhiều khả năng đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine trong những ngày tới.

“Hãy đặc biệt chú ý đến các cảnh báo không kích. Tình báo của chúng tôi đã phát hiện Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn khác. Máy bay không người lái nhằm bào mòn hệ thống phòng không và tên lửa. Họ muốn lợi dụng thời tiết lạnh giá. Đợt tấn công này có thể xảy ra trong vài ngày tới”, ông Zelensky cảnh báo.

Trong đêm 8/1, rạng sáng 9/1, Nga đã tấn công Ukraine bằng 278 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) các loại. Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng từ bãi thử Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga chưa có dấu hiệu dừng lại, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo nhóm đàm phán Ukraine gấp rút hoàn tất một văn bản về các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine để được xem xét “ở cấp cao nhất”.

Ông Zelensky nói rằng ông đã nhận được báo cáo từ các nhà đàm phán Ukraine và “rất nhiều công việc đã được thực hiện”, đồng thời cho biết một lịch trình cho các cuộc gặp tiếp theo với đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được lên kế hoạch.

Tổng thống Ukraine nói thêm rằng các văn bản do hai bên soạn thảo “về cơ bản đã sẵn sàng để ký kết”.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng tỏ ra lạc quan khi phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm 11/1, nói rằng “chúng tôi đang đạt được tiến triển hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến”.

Ông Zelensky hồi tháng 12 năm ngoái xác nhận, chính phủ Ukraine đang xây dựng 3 hướng nỗ lực lớn nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có một kế hoạch tái thiết và đầu tư cũng như các bảo đảm an ninh.

Theo Axios, một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump nhằm hoàn tất thỏa thuận về các bảo đảm an ninh có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng tại cuộc gặp này, ông Trump có thể đưa ra câu trả lời liên quan đến khung thời gian thực hiện các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Trong khi Kiev đang tăng cường hợp tác với Washington và nỗ lực tập hợp các đồng minh châu Âu nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, Moscow vẫn giữ im lặng về các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Ông Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ Nga về kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm trước cuối tháng này. Ông cho biết muốn nhận được phản hồi đó trước khi chính thức đồng ý với các bảo đảm an ninh và kế hoạch tái thiết cùng Tổng thống Trump.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, với sự tham gia của đại diện Nga và Ukraine, đã được đẩy mạnh trong những tháng gần đây, sau khi kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump bị rò rỉ trên truyền thông vào tháng 11/2025.

Theo các thông tin được tiết lộ, lộ trình này bao gồm việc Kiev nhượng phần còn lại của vùng Donbass cho Moscow, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và giới hạn quy mô quân đội, cùng một số điểm khác.

Kể từ đó, kế hoạch của Mỹ đã trải qua nhiều điều chỉnh, với sự đóng góp ý kiến từ cả Nga và Ukraine.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đã đạt được sự đồng thuận khoảng 90% đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ. Văn kiện này dự kiến sẽ được trình ra trưng cầu ý dân trên toàn quốc tại Ukraine.

Mặc dù vậy, đến nay, Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.