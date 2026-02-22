Ukraine nêu điểm yếu nghiêm trọng dẫn đến liên tục "lọt lưới" tên lửa Nga

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Ihor Zhovkva (Ảnh: EP).

Ukraine đang nhận được nhiều viện trợ quân sự từ phương Tây hơn so với giai đoạn đầu của cuộc chiến với Nga, nhưng sự chậm trễ trong bàn giao vẫn là một điểm yếu nghiêm trọng, theo Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Ihor Zhovkva.

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục các đợt tấn công có hệ thống vào lưới điện Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Việc đánh chặn các mối đe dọa đạn đạo đòi hỏi những hệ thống phòng không chuyên biệt và nguồn cung ổn định tên lửa đánh chặn, cả hai đều phụ thuộc vào sự phối hợp bàn giao từ các đối tác phương Tây.

Trong cuộc phỏng vấn với RBC, ông Zhovkva cho biết vấn đề không phải là quy mô tổng thể của viện trợ, mà là thời điểm chuyển giao. Khi các hệ thống và đạn dược được cam kết bàn giao quá muộn, các đơn vị phòng không sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt, điều mà Nga có thể khai thác.

“Nếu được chuyển giao đúng thời điểm và với số lượng đủ, tên lửa đạn đạo của Nga có lẽ đã không đánh trúng các cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi”, ông nói.

Cuộc chiến tiêu hao kéo dài 4 năm đã làm bộc lộ những vấn đề trong chuỗi cung ứng vũ khí của các quốc gia phương Tây. Tốc độ sản xuất khí tài chưa bắt kịp được nhịp độ chiến trường khiến việc viện trợ thường đối mặt với chậm trễ. Trong cuộc chiến mà công nghệ đang làm thay đổi cục diện mỗi ngày, việc Ukraine bị thiếu tên lửa đánh chặn khiến họ khó đối phó hiệu quả với Nga.

Trước đó, quan chức Ukraine từng thừa nhận tình trạng bệ phóng tên lửa đánh chặn trống không vì thiếu đạn và tần suất tập kích của Nga ngày càng dày đặc khiến Ukraine không kịp thích nghi.

Ông Zhovkva cho rằng cấu trúc hỗ trợ của phương Tây đã cải thiện đáng kể so với năm 2022. Ukraine đã ký 28 thỏa thuận an ninh song phương, quy định viện trợ quân sự trong thời hạn 10 năm, thường kèm theo các cam kết tài chính cố định. Trong một số trường hợp, các đối tác đã phân bổ nhiều hơn so với mức cam kết ban đầu.

Ông lấy Đức làm ví dụ, khi Berlin năm nay đã phê duyệt khoản ngân sách quốc phòng dành cho Ukraine cao hơn mức cơ sở được nêu trong thỏa thuận song phương.

Ngoài viện trợ trực tiếp, Kiev đang dựa vào hợp tác sản xuất vũ khí chung và cơ chế PURL, một cơ chế được khởi động năm 2025 nhằm duy trì khả năng tiếp cận vũ khí do Mỹ sản xuất. Theo khuôn khổ này, Mỹ cho phép bán vũ khí, còn các quốc gia đồng minh sẽ tài trợ cho những thương vụ mua sắm.

Theo ông Zhovkva, hàng tỷ USD đã được huy động thông qua chương trình này trong năm ngoái, và trong tháng này một số quốc gia châu Âu đã tiếp tục đóng góp thêm. Cơ chế này tập trung chủ yếu vào các hệ thống phòng không và tên lửa.

Ông cho biết các yêu cầu của Ukraine hiện đã trở nên cụ thể hơn, phản ánh những thay đổi trên chiến trường. Số lượng lớn xe tăng không còn là ưu tiên. Thay vào đó, Kiev tập trung vào phòng không và đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa.