Ukraine nêu lý do không mở lại đường ống dầu Nga sang châu Âu

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (Ảnh: Getty).

Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, nước này không có ý định dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với công ty Lukoil của Nga vì lệnh cấm này không gây ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng của Slovakia hoặc các nước châu Âu khác.

Kiev hồi tháng 6 đưa tập đoàn năng lượng Lukoil của Nga vào danh sách trừng phạt, cấm dầu của tập đoàn này chảy qua lãnh thổ Ukraine để trung chuyển vào châu Âu. Kết quả là, Hungary và Slovakia cho biết họ đã ngừng nhận dầu của Lukoil trong thời gian qua.

Theo ông Shmyhal, trong những tuần gần đây, ông đã có một số cuộc thảo luận với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, tất cả đều tập trung vào an ninh năng lượng.

"Ukraine đã và đang nhấn mạnh về nhu cầu loại bỏ dần dầu của Nga càng nhiều càng tốt. Nga và an ninh năng lượng là 2 khái niệm không tương thích với nhau.

Tất cả các quốc gia đều hiểu điều này và hầu hết đều đang hành động theo hướng đó. EU đã cho phép Slovakia và một số quốc gia khác sử dụng dầu của Nga với điều kiện là họ phải tích cực phát triển các kênh cung cấp thay thế. Hầu hết đều đang nỗ lực thực hiện điều này", Thủ tướng Ukraine cho biết, dường như ám chỉ Slovakia cần tìm nguồn cung thay thế dầu Nga.

Ông nói thêm rằng Ukraine vẫn là quốc gia trung chuyển năng lượng đáng tin cậy cho tất cả các quốc gia coi trọng tự do và pháp quyền, và hoàn toàn tuân thủ Hiệp định liên kết với EU.

"Các lệnh trừng phạt do Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine áp đặt không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh năng lượng của Slovakia và toàn bộ châu Âu, đó là lý do tại sao việc gỡ bỏ chúng không phải là vấn đề cần thảo luận. Chúng tôi có sự hiểu biết đầy đủ từ EU về vấn đề này", ông Shmyhal nêu lý do không dừng lệnh cấm vận với Lukoil.

Thủ tướng Shmyhal cũng lưu ý rằng Slovakia là đối tác đáng tin cậy của Ukraine và "chúng tôi không mong đợi sự tống tiền hay đe dọa từ phía họ".

Ông nói thêm rằng, việc đe dọa Ukraine, quốc gia đang tự vệ và để Nga tiếp tục kiếm lợi nhuận (từ dầu) là "một con đường đáng nghi ngờ".

"Cảm ơn người đồng cấp của tôi, ngài Fico, vì những cuộc đối thoại quan trọng mang tính xây dựng. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp có lợi cho cả Ukraine, Slovakia và châu Âu", Thủ tướng Ukraine kết luận.

Dù ông Shmyhal nói lệnh cấm của Ukraine không gây tác động, nhưng cả Hungary và Slovakia đều không cho là vậy và nhấn mạnh Kiev có hành động "không thể chấp nhận được".

Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, nguồn cung cấp của Lukoil chiếm 33% lượng dầu thô nhập khẩu của Hungary, cũng như 40-45% lượng dầu thô nhập khẩu của Slovakia. Vì vậy, việc mất đi nguồn cung của Lukoil ảnh hưởng nghiêm trọng tới Hungary và Slovakia.

Cả 2 nước đã nhờ EU can thiệp vào vụ việc nhưng tới nay vẫn chưa nhận được kết quả như mong muốn. Slovakia và Hungary cảnh báo nếu vấn đề không được giải quyết, họ sẽ có biện pháp trả đũa, trong đó có cả phương án đưa Ukraine ra tòa quốc tế.