Ukraine - Mỹ bàn về chi tiết thỏa thuận sản xuất vũ khí chung

Đạn pháo M777 Mỹ cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Ukraine sẽ sớm hoàn tất các chi tiết pháp lý của một liên doanh sản xuất vũ khí chung với Mỹ", Đại sứ Ukraine tại Washington, bà Olha Stefanishyna, ngày 24/9 cho biết.

Bà nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực quan trọng nhằm củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Các quan chức Ukraine hy vọng sẽ mở rộng quy mô sản xuất vũ khí trong nước với sự hỗ trợ của phương Tây khi quân đội đang phải đối phó với các lực lượng Nga hùng mạnh hơn và được trang bị tốt hơn trong năm thứ 4 của cuộc chiến.

Theo đại sứ Stefanishyna, một phái đoàn Ukraine sẽ đến thăm Mỹ vào ngày 30/9 sau khi nhận được "tín hiệu tích cực" từ Tổng thống Donald Trump, nhà lãnh đạo đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York hôm 23/9.

"Tổng thống Mỹ đã có phản ứng rất sôi nổi. Ông ấy đã dành vài phút để ngưỡng mộ sự đổi mới và năng lực sản xuất của Ukraine", bà Stefanishyna nói trên truyền hình Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ukraine trước đó đã thảo luận về các chi tiết của một thỏa thuận sản xuất chung liên quan đến máy bay không người lái (UAV), mà Tổng thống Zelensky cho biết đã nhận được sự ủng hộ chính trị từ người đồng cấp Trump.

Tại cuộc gặp hôm 23/9, Tổng thống Trump cũng lên tiếng ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine, cho rằng Kiev nên tiếp tục chiến đấu để giành lại nhiều lãnh thổ hơn.

Trước đó, theo báo Kiev Independent, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine có kế hoạch mở rộng việc mua vũ khí của Mỹ theo chương trình PURL của NATO vào tháng 10, đồng thời tìm cách xuất khẩu vũ khí nội địa.

"Chúng tôi đã đưa ra đề xuất ban đầu với các đối tác về việc xuất khẩu vũ khí hiện đại của Ukraine. Đây sẽ là hoạt động xuất khẩu vũ khí có kiểm soát, cụ thể là USV", Tổng thống Zelensky cho hay.

Cũng theo ông Zelensky, những đề xuất xuất khẩu vũ khí sẽ được bàn thảo với các đồng minh của Ukraine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này. Đây là sự kiện ông Zelensky mô tả là "tuần lễ ngoại giao" căng thẳng, bao gồm gần 20 cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới.

Ngành quốc phòng Ukraine, nhất là ngành công nghiệp UAV đã bùng nổ kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022. Hơn 200 công ty UAV đã xuất hiện, cho ra đời các hệ thống giá rẻ, dễ sửa đổi, từ đó góp phần định hình lại cách tiến hành xung đột hiện đại.