Nga phản hồi bình luận của Tổng thống Donald Trump về “hổ giấy”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Nga không phải là hổ. Nga thường được liên tưởng đến loài gấu nhiều hơn. Không hề có khái niệm “gấu giấy” và Nga là một con gấu thực sự", người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với nhật báo kinh doanh RBK của Nga hôm 24/9.

Vào ngày 23/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Kiev "có khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine", nếu EU và NATO tiếp tục ủng hộ nước này.

Ông Trump đã so sánh Nga với một "con hổ giấy", cho rằng Moscow đang gặp "rắc rối lớn về kinh tế" và "đây là lúc Ukraine phải hành động".

Chủ nhân Nhà Trắng lập luận, sau hơn 3 năm, Nga đã không thể đánh bại lực lượng Ukraine và rằng Nga đang rơi vào “rắc rối kinh tế lớn” vì cuộc xung đột.

“Sau khi tìm hiểu và nắm rõ tình hình quân sự và kinh tế của Ukraine và Nga, và sau khi chứng kiến những rắc rối kinh tế mà cuộc chiến này gây ra cho Nga, tôi nghĩ rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu”, ông Trump viết.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết nền kinh tế Nga đã thích nghi với tình hình chiến sự đang diễn ra và có thể cung cấp cho quân đội tất cả các khí tài cần thiết.

"Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt để đảm bảo lợi ích của chúng tôi và đạt được các mục tiêu do Tổng thống đặt ra. Chúng tôi làm điều này vì cả hiện tại lẫn tương lai của đất nước, cho nhiều thế hệ mai sau. Vì vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”, ông Peskov nói thêm.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng thừa nhận nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với một số "vấn đề" nhất định, vốn đang trở nên trầm trọng hơn bởi các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

“Nga vẫn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô. Nhưng đúng là Nga đang trải qua một số căng thẳng và vấn đề trong nhiều khía cạnh của nền kinh tế”, người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Ông Peskov nhận định Tổng thống Trump là "doanh nhân đang tìm cách thuyết phục thế giới mua dầu khí của Mỹ với giá cao hơn nguồn cung từ Nga".

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin "đánh giá cao" những nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Ukraine, đồng thời mô tả mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vẫn tốt đẹp.

Ông Peskov thừa nhận các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ đang diễn ra chậm chạp, đồng thời giải thích rằng Washington gắn vấn đề khôi phục quan hệ song phương với việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Peskov cho biết Moscow vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, trong khi tình hình chiến sự tại Ukraine đang xấu đi.

"Các động thái cho thấy, đối với những người không muốn đàm phán hôm nay, vị thế của họ sẽ tồi tệ hơn nhiều vào ngày mai hoặc ngày kia", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Gần đây, Tổng thống Trump đã đưa ra hạn chót cho đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Ông cảnh báo, nếu Moscow không đạt được tiến triển trong việc đàm phán chấm dứt xung đột với Kiev, Mỹ sẽ siết các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ông cũng cho rằng cách nhanh nhất để kết thúc cuộc chiến này là châu Âu ngừng mua năng lượng Nga.

Kinh tế Nga gần đây có dấu hiệu chững lại so với mức tăng trưởng 4,1% năm 2023 và 4,3% năm 2024. Năm nay, nền kinh tế vẫn được dự báo tăng trưởng 2,5% bất chấp các lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây.

Tuy vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước khẳng định kinh tế Nga “còn lâu mới rơi vào suy thoái”, lấy dẫn chứng tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, bà Elvira Nabiullina, cũng bác bỏ tin đồn về suy thoái. “Kinh tế có chậm lại, nhưng không có suy thoái”, bà phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Moscow tuần trước.

Trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga tuyên bố tiếp tục tiến công trên hầu hết mặt trận trong nhiều tháng qua. Theo báo cáo cuối tháng 8 của Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, kể từ tháng 3, Nga đã kiểm soát được 3.500 km² và 149 khu định cư ở Ukraine.