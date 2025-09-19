Nga trao trả cho Ukraine 1.000 thi thể binh sĩ tử trận

Nga và Ukraine trao đổi hơn 1.000 thi thể binh sĩ tử trận (Ảnh: Kyiv Independent).

Ukraine cho biết ngày 18/9 rằng nước này đã tiếp nhận 1.000 thi thể từ Nga mà Moscow mô tả là binh sĩ Ukraine tử trận.

“Trong thời gian tới, các điều tra viên của cơ quan thực thi pháp luật cùng chuyên gia Bộ Nội vụ sẽ tiến hành toàn bộ các giám định cần thiết để xác định danh tính các thi thể được hồi hương”, Cơ quan Điều phối về Xử lý Tù binh (POW) của Ukraine cho hay.

Việc hồi hương này diễn ra sau một số hoạt động tương tự trong những tháng gần đây.

Các thỏa thuận về việc trao trả thi thể binh sĩ tử trận và trao đổi tù binh là một trong số ít kết quả cụ thể của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 5 đến tháng 7.

Chiến dịch mới nhất được tiến hành chung bởi Cơ quan Điều phối, Lực lượng Vũ trang, Cơ quan An ninh Ukraine, Bộ Nội vụ, Văn phòng Thanh tra Nhân quyền cùng các cơ quan khác, với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ.

Cuộc trao đổi thi thể binh sĩ lớn nhất diễn ra sau vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Istanbul ngày 2/6. Ukraine đã tiếp nhận tổng cộng 6.057 thi thể binh sĩ tử trận trong khuôn khổ các đợt trao đổi.

Theo cố vấn Điện Kremlin kiêm nhà đàm phán Vladimir Medinsky, Nga đã tiếp nhận 78 thi thể.

Theo nghị sĩ Hạ viện Nga Shamsail Saraliyev, Moscow trong lần mới nhất đã nhận lại 24 thi thể binh sĩ từ Ukraine.

Việc hồi hương binh sĩ tử trận và trao đổi tù binh là một trong số ít lĩnh vực hợp tác giữa hai bên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng 3 năm trước.