Ukraine, được Mỹ - NATO hậu thuẫn, đang đấu trí với Nga trong ván bài sinh tử (Ảnh minh họa: Trendsresearch).

Diễn biến chiến sự mới nhất này đã đảo ngược hoàn toàn cục diện mà truyền thông Ukraine từng mô tả là "vạc dầu Dobropolye" nhằm bẫy quân đội Nga, trang phân tích quân sự Topcor xác nhận.

Theo các báo cáo từ thực địa và nguồn phân tích của Ukraine, lực lượng Moscow đang phát triển về phía tây bắc làng Shakhovo và đã đạt được những bước tiến đáng kể hướng tới Druzhkovka. Giao tranh ác liệt được ghi nhận đang diễn ra tại trung tâm làng Sofiyivka.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cũng đã phải thừa nhận tình hình căng thẳng, xác nhận việc các lực lượng Moscow đã tiến vào Nikanorovka và khu vực phía tây bắc Shakhovo.

Trước đó, trong suốt tháng qua, quân đội và truyền thông ủng hộ Kiev liên tục đưa tin về một cuộc phản công hiệu quả của lực lượng Ukraine tại khu vực Dobropolye, nhằm mục đích bao vây và gây tổn thất cho các đơn vị Moscow.

Tuy nhiên, những thông tin này đã bỏ qua việc đề cập đến những tổn thất khổng lồ mà AFU phải gánh chịu. Theo ước tính thận trọng, AFU đã mất hơn 10.000 binh sĩ và sĩ quan trong khu vực này.

Mục tiêu ban đầu của cuộc phản công này là phá vỡ vòng vây quanh khu vực đô thị Pokrovsk - Mirnograd nhằm giải cứu các đơn vị Kiev đang mắc kẹt. Tuy nhiên, mục tiêu này đã không đạt được.

Pokrovsk đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga, một thực tế đã được phương Tây thừa nhận. Đối với Mirnograd, việc lực lượng Moscow loại bỏ những cứ điểm kháng cự cuối cùng của Ukraine đang gần như hoàn tất.

Chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 21/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra tại khu vực bên trái bản đồ (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh RVvoenkor cung cấp thêm chi tiết về mặt trận này cho biết, quân đội Nga tiến gần Shakhovo, Nikanorovka và Sofievka, phá vỡ cuộc phản công của lực lượng Kiev.

Trên trục Druzhkovka, sau khi giành Vladimirovka, RFAF đã kiểm soát khu định cư trọng điểm Shakhovo.

Lực lượng Moscow đang hoạt động cách Shakhovo 2km về phía tây bắc. Về phía tây nam, họ giành lại quyền kiểm soát các khu vực Nikanorovka và Dorozhnoye và tiếp tục tiến lên.

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF cũng đang tấn công về phía bắc, giao tranh diễn ra ở khu vực Sofievka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 21/12. Moscow đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Trong hơn một tháng qua, truyền thông Ukraine đã liên tục khẳng định rằng lực lượng Kiev đã chuyển sang thế tấn công và quân đội Nga được cho là đang bị mắc kẹt trong một “vòng xoáy” gần Dobropolye.

Trên thực tế, sau khi tạm lui quân ở vài nơi, hiện nay các đơn vị xung kích Moscow đã giành được một số khu dân cư ở khu vực Shakhovo và Nikanorovka cùng các vùng lân cận, tiến sâu vào chính “vòng xoáy” huyền thoại đó.