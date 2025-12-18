Thế trận giằng co giữa Nga - Ukraine trên tiền tuyến

Giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục ác liệt đặc biệt tại các mặt trận như Pokrovsk, Kupiansk (Ảnh minh họa: RBC).

ISW cho biết, gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tập kích tại các khu vực biên giới Ukraine, đồng thời tiếp tục các chiến dịch tiến công theo nhiều hướng ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Tại tỉnh Kharkov, lực lượng Nga tấn công gần Prylypka, Vilcha, Vovchanski Khutory, Starytsia và theo hướng Izbytske. Cùng lúc đó, Lực lượng Phòng vệ Ukraine nhiều khả năng đã tiến hành các hoạt động phản công ở khu vực Lyman.

Ở khu vực Velykyi Burluk, giao tranh tiếp diễn trong phạm vi Obukhivka và Kolodiazne, trong khi quân đội Ukraine hoạt động tích cực gần Milove và Khatne.

Theo hướng Kupiansk, các đơn vị Ukraine gần đây đã giữ vững trận địa hoặc tiến lên tại Petropavlivka và khu vực trung tâm Kupiansk. Ngược lại, lực lượng Nga tăng cường tấn công gần Holubivka, Pishchane, Kurylivka và Kupiansk-Vuzlovyi.

Trên các hướng Lyman và Siverskyi, Nga tiến lên gần Lyman, Zarichne, Drobysheve, Serebrianka, Vasiukivka và một số khu dân cư khác.

Tại khu vực Kostiantynivka, quân đội Nga tiến lên phía đông thành phố, trong khi lực lượng Ukraine tiến hành các hoạt động ở Pleshchiivka. Giao tranh cũng tiếp diễn gần Ivanopil, Kleban-Byk, Rusyn Yar và theo hướng Novopavlivka.

Pokrovsk nằm ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, hiện là mặt trận ác liệt nhất (Ảnh: Mezuda).

Ở hướng Pokrovsk, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đạt được thành công gần Udachne và tại một quận của Myrnohrad. Đồng thời, Nga tấn công ở các khu vực Pokrovsk, Rodynske, Bilytske, Kotlyne và Serhiivka.

Các hoạt động chiến đấu ác liệt cũng được ghi nhận trên các hướng Novopavlivka, Oleksandrivka, Huliaipole và Orikhiv, nơi Nga tìm cách tiến lên còn các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công, bao gồm cả các đợt tiến công cơ giới.

Ngoài ra, theo ISW, lực lượng Nga đã tấn công ở phía đông Kherson, gần Antonivka.

Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 7 của Ukraine cho biết Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm kiềm chế đối phương trong cụm đô thị Pokrovsk. Quân đội Ukraine cũng đang tiến hành các hoạt động bảo đảm che chắn trên không cho các tuyến hậu cần đường bộ ở những lối tiếp cận thành phố.

Nhờ các hành động phối hợp của lực lượng phòng thủ, gần 100% các mục tiêu đường không của Nga tìm cách tiếp cận các tuyến này đã bị loại bỏ.

Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 17/12 cho biết Nga đã tăng quân số lên khoảng 710.000 binh sĩ để tiến hành một chiến dịch tiến công chiến lược.

Mặc dù thừa nhận tình hình trên tuyến đầu hết sức khó khăn với Ukraine, ông cho biết, quân đội Nga vẫn chưa đạt được bất kỳ thành công tác chiến đáng kể nào.

Ông cho biết, quân đội Ukraine đã đẩy lùi đối phương khỏi Kupiansk và giành quyền kiểm soát gần 90% lãnh thổ thành phố này.

Ông Syrskyi đặc biệt nhấn mạnh hướng Pokrovsk. Ông bác bỏ tuyên bố cho rằng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố.

“Các đơn vị Ukraine đang giữ vững trận địa và giành lại thế chủ động. Kết quả của các hành động phản công là họ đã tái kiểm soát 16km² ở khu vực phía bắc thành phố. Đồng thời, họ cũng giành lại 56km² lãnh thổ tại các khu vực quanh các khu dân cư Hryshyne, Kotlyne và Udachne, ở phía tây Pokrovsk”, ông nói.