Ukraine "giải mã" chiến thuật tấn công mới của Nga

Khói bốc lên ở khu vực gần các tòa nhà chính phủ ở Kiev, Ukraine sau cuộc tấn công ngày 7/9 của Nga (Ảnh: Kyodo)

Trả lời phỏng vấn Ukrinform ngày 7/9, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi cho biết: “Chúng ta thực sự thấy sự hiện đại hóa và cải tiến của các loại vũ khí tên lửa và hệ thống UAV của Nga sau các đợt tấn công. Chúng ta thấy gì? Thứ nhất là thay đổi trong chiến thuật tấn công. Thứ hai là việc sử dụng vũ khí hiện đại hóa”.

Ông Skibitskyi nói, các cuộc tấn công trong tương lai của Nga sẽ là kiểu kết hợp, trong đó có UAV nhiều loại, đặc biệt là UAV nghi binh, và tên lửa hành trình được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau.

Ông lưu ý đến sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng UAV Shahed: “Trước đây chúng bay thẳng tới mục tiêu, nhưng giờ chúng có thể bay vòng quanh Kiev trong vài giờ và thay đổi độ cao”.

Quan chức tình báo Ukraine nói thêm: “Tiếp theo là hiện đại hóa vũ khí. Ví dụ, tên lửa hành trình Kh-101 hiện có thêm các thành phần mới gồm hệ thống tác chiến điện tử, đầu đạn kép, do đó sức công phá lớn hơn. Ngoài ra còn có điều hướng và dẫn đường cải tiến để vượt qua hệ thống tác chiến điện tử của chúng ta”.

“Nói cách khác, đang diễn ra một sự tiến hóa; và tất cả các phương tiện chiến đấu, phá hủy đều đang được cải thiện”, ông nói thêm.

Ông Skibitskyi nhấn mạnh rằng “sẽ là sai lầm nếu nghĩ Nga sẽ dừng lại ở một mức nào đó”.

“Đối với họ, quá trình này sẽ liên tục, cải tiến, gia tăng hiệu quả tấn công nhờ độ chính xác… Và nhiệm vụ của chúng ta là đối phó với điều đó một cách hiệu quả”, ông nói.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Nga gần đây tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Hôm 7/9, Nga phóng tổng cộng 823 UAV và tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Các cuộc tấn công quy mô lớn kiểu này đều có sự tham gia của cả UAV và tên lửa được phóng từ nhiều hướng khác nhau nhằm tăng thách thức cho hệ thống phòng không Ukraine.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Thiếu tướng Christian Freuding, người đứng đầu bộ phận lập kế hoạch tại Bộ Quốc phòng Đức, cảnh báo Nga đang mở rộng sản xuất UAV và có thể triển khai đồng thời 2.000 chiếc trong một đợt tấn công quy mô lớn để gây quá tải cho phòng không Ukraine.

Trước nguy cơ này, ông cho rằng, Ukraine cần phát triển các “biện pháp đối phó thông minh”, thay vì chỉ dựa vào các loại vũ khí phòng không đắt đỏ như hệ thống Patriot.

“Không hợp lý khi dùng tên lửa trị giá hơn 5 triệu euro để bắn hạ một UAV Shahed chỉ có giá 30.000 đến 50.000 euro”, ông nói. Theo ông, Ukraine cần được trang bị các giải pháp chống UAV giá rẻ.