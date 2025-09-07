Nga đổi chiến thuật đột phá, dồn quân vây bọc "trận địa nóng nhất" Ukraine

Lính Ukraine ở mặt trận Donetsk (Ảnh: Getty).

Lực lượng phòng vệ Ukraine thông báo quân đội Nga đang chuẩn bị cho một "cuộc đột phá quyết định" tại khu vực Pokrovsk.

Để đạt được mục tiêu này, Ukraine cho biết Nga đang điều động lực lượng và thiết bị vào thành phố Pokrovsk.

Tuy nhiên, Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không của Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận, Lực lượng phòng vệ Ukraine đang kiểm soát tình hình và giữ vững vị trí trên hướng Pokrovsk.

Lực lượng Nga gần đây đã tái triển khai các đơn vị lính thủy đánh bộ giàu kinh nghiệm đến khu vực Pokrovsk và điều chỉnh chiến thuật.

Lực lượng Nga đang cố gắng xâm nhập sâu hơn vào thành phố Pokrovsk theo từng nhóm nhỏ hoặc thậm chí là từng cá nhân, cố gắng tránh giao tranh trực tiếp với quân đội Ukraine.

"Mục tiêu chính của đối phương tại Pokrovsk: tiếp cận càng gần càng tốt các vị trí của lực lượng điều khiển máy bay không người lái hoặc kíp vận hành súng cối, cố gắng phân tán lực lượng phòng thủ của chúng ta, giành được vị trí mới và mở rộng ranh giới của vùng xám", tuyên bố của lực lượng Ukraine nêu rõ.

Trong khi đó, ở hai bên sườn thành phố, lực lượng Ukraine cho biết quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công bằng thiết giáp và các phương tiện. Bằng cách này, lực lượng Nga đang cố gắng cắt đứt hậu cần của lực lượng Ukraine và bao vây khu vực Pokrovsk.

Theo quân đội Ukraine, số lượng các cuộc không kích vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm, nhưng Nga vẫn tích cực tập kích các mục tiêu ở hậu phương. Tính đến cuối tháng 8, gần như toàn bộ các tòa nhà dân cư tại Pokrovsk đã bị phá hủy hoặc hư hại.

"Nga dự định sử dụng lực lượng của mình ở khu vực Donetsk để thực hiện “bước đột phá quyết định” với sự tham gia của số lượng lớn nhân lực và trang thiết bị. Mục tiêu chính của họ vẫn không thay đổi - chiếm giữ khu vực Pokrovsk – Kramatorsk - Sloviansk", Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không Ukraine nhận định.

Theo trang tin RBC Ukraine, 184 cuộc giao tranh đã diễn ra trên tiền tuyến trong ngày 5/9. Phần lớn các cuộc giao tranh diễn ra theo hướng Pokrovsk, nơi lực lượng Nga đang nỗ lực tiến quân.

Trước đó, lực lượng Ukraine tuyên bố giành lại làng Novoeconomichne khỏi sự kiểm soát của Nga. Ngôi làng này nằm gần Pokrovsk.

Ukraine sẽ đối mặt thiệt hại lớn nếu mất Pokrovsk (Ảnh: Economist).

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hồi tháng 7 tuyên bố quân đội Ukraine đang "kiên định" bảo vệ Pokrovsk khỏi các cuộc tấn công liên tiếp của bộ binh Nga. Vào tháng 6, tướng Syrskyi từng mô tả đây là "điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến dài 1.200km".

Tầm quan trọng chiến lược của Pokrovsk chủ yếu được thể hiện ở vị trí địa lý độc đáo. Nơi đây đã trở thành trung tâm vận tải của miền Đông Ukraine, đồng thời là nút thắt then chốt cho các hoạt động quân sự.

Nằm ở trung tâm vùng Donbass, Pokrovsk là nút giao thông quan trọng nối liền Donetsk và Dnipropetrovsk. Hai tuyến cao tốc H15 và M04 tại đây tạo thành một mạng lưới giao thông xuyên suốt. Pokrovsk kiểm soát tuyến đường bộ huyết mạch giữa miền Trung Ukraine và Donbass.

Nếu quân đội Nga kiểm soát Pokrovsk, họ có thể mở ra tuyến đường phía tây Donbass và đặt nền móng cho các cuộc tấn công tiếp theo.

Pokrovsk không chỉ là một trung tâm vận tải quan trọng mà còn là một trong những trung tâm hậu cần của Ukraine. Nơi đây có các căn cứ dự trữ vật tư và bệnh viện dã chiến quy mô lớn, hỗ trợ các nhiệm vụ then chốt như cung cấp cho lực lượng ở tiền tuyến, vận chuyển thương binh và bảo trì trang thiết bị.

Suốt hơn một năm qua, lực lượng Moscow đã tìm cách kiểm soát thành phố này, bởi nếu Pokrovsk thất thủ, Nga có thể tiến sâu hơn, cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng và đặt các thị trấn khác do Ukraine kiểm soát vào tình thế bị đe dọa trực tiếp.

Pokrovsk là một mục tiêu chiến lược của Nga khi lực lượng Moscow tìm cách tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk và có khả năng đe dọa tỉnh Dnipropetrovsk lân cận. Pokrovsk cũng là mục tiêu mà Moscow nhắm tới để kiểm soát toàn bộ các khu vực miền Đông Ukraine.